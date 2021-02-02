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Candidato de Bolsonaro

Novo presidente da Câmara, Lira faz discurso conciliatório e com indiretas a Maia

Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado Arthur Lira disse que começava a presidência com humildade e prometeu absoluta dedicação ao cargo

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2021 às 08:00
Dep. Arthur Lira (PP - AL) é eleito novo presidente da Câmara
Arthur Lira discursa após vencer eleição para presidir a Câmara Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
Recém-eleito presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL) fez um primeiro discurso, na noite desta segunda-feira (1º), pregando conciliação com adversários na disputa, mas com indiretas ao agora ex-presidente da Casa Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Lira disse que começava a presidência com humildade e prometeu absoluta dedicação ao cargo.
"Estou aqui de pé ao lado desta cadeira do presidente ainda vazia, fazendo esse discurso de pé em homenagem a todos os partidos que votaram e os que não votaram em mim", disse. "Prometo respeitar como presidente as forças vivas desta Casa legislativa."

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Lira afirmou que não se confunde com a cadeira de presidente e que jamais vai se confundir. "Sou um deputado igual a todos, não sou e nem serei a cadeira que irei ocupar." Ao longo da campanha, Lira acusou Maia de personalizar a presidência da Câmara.
No discurso, o novo presidente da Câmara pediu um minuto de silêncio às vítimas de Covid-19 no país e defendeu a democracia como uma construção política. "A Câmara é e sempre foi a espinha dorsal do regime democrático."
Lira afirmou que o presidente deve ter neutralidade no cargo e olhar para todos os lados do plenário.
"A arquitetura desta casa é clara. Tudo aqui deve ser coletivo, a direção deve ser coletiva", afirmou, destacando que os Poderes devem atuar com harmonia sem abrir mão da independência.
Lira disse ainda que não cabe ao presidente estabelecer as prioridades dos projetos, e sim aos deputados e à sociedade. "Tenho opiniões, mas, como presidente da Câmara, minha opinião deve refletir a dos demais."

Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados

ACENO A BALEIA ROSSI

O novo chefe também fez um aceno a Baleia Rossi (MDB-SP), a quem chamou de amigo talentoso e líder habilidoso, e afirmou que, encerrada a disputa, todos voltam a ser representantes do povo brasileiro.
Também fez elogios a Maia, com quem disse ter discordâncias, mas também pontos em comum.

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