Abraços e aglomerações marcaram eleições na Assembleia do ES e no Congresso

Erick Musso (Republicanos) e José Esmeraldo (MDB) em conversa ao pé do ouvido na sessão Crédito: Fernando Madeira

No Espírito Santo , a Assembleia adotou a possibilidade de deputados estaduais votarem de forma virtual, para evitar aglomeração no plenário. Ao todo, 26 deputados estaduais optaram por participar da sessão presencialmente. Outros convidados também compareceram, como o ex-deputado e prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e os vereadores da Capital Denninho Silva (Cidadania) e Armandinho Fontoura (Podemos).

A aglomeração não ficou só no entorno do presidente da Assembleia. Os deputados Marcelo Santos (Podemos) e Janete de Sá (PMN), por exemplo, tocaram com as mãos os rostos um do outro. O gesto não é aconselhado por epidemiologistas e infectologistas, pois as mãos podem carregar o vírus e a região da face, perto dos olhos, da boca e do nariz, que são áreas de mucosas, é considerada a porta de entrada de microrganismos no corpo humano.

Abraços e discursos sem máscara na eleição da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

A direção da Casa já havia instalado, desde o ano passado, barreiras de proteção entre uma mesa e outra no plenário, mas pouco adiantou nesta segunda. Em boa parte da sessão, os parlamentares permaneceram de pé, em rodas de conversa e com contato físico. Mesmo utilizando máscaras, especialistas apontam que, ao falar ou respirar, as pessoas soltam partículas contaminantes. Um abraço, então, pode ser uma ponte para que o vírus chegue até a outra pessoa saudável.

Nos discursos, Erick Musso, Marcelo Santos, Danilo Bahiense (PSL) e Capitão Assumção (Patriota) optaram por retirar a máscara ao falar em microfones, que eram divididos com outros deputados. O objeto, que recebe durante uma declaração milhares de gotículas de saliva, tem alto potencial de transmissão do vírus.

Algumas máscaras transparentes, sem o uso de máscaras de pano ou cirúrgicas por baixo, também foram usadas por deputados durante a sessão. Os deputados Hércules Silveira (MDB) e Renzo Vasconcellos (PP), além do prefeito Pazolini, utilizaram esse tipo de proteção, que virou febre entre candidatos no período eleitoral.

No entanto, especialistas não aconselham o uso desse tipo de máscara , já que, em geral, possuem aberturas nas extremidades. O ideal, apontam, é que a máscara esteja sempre bem colada ao rosto, reduzindo tanto a entrada quanto a saída de ar.

Na noite desta terça-feira (02), Doutor Hércules afirmou, por meio de nota, que a máscara de acrílico utilizada por ele "não permite passagem de ar por nenhuma das extremidades".

AGLOMERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aglomeração maior foi vista na Câmara dos Deputados , onde corredores e plenário ficaram lotados, em um volume de pessoas que tornou inócuos quaisquer cuidados para conter a disseminação do novo coronavírus.

As limitações estabelecidas pela Casa, como restringir a circulação em alguns setores e distribuir urnas pelo prédio, não foram suficientes. Para quem frequentou o local durante a pandemia, a sessão desta segunda foi a que mais se aproximou ao trânsito de pessoas que era visto diariamente, antes da pandemia de Covid-19.

Além do grande número de pessoas, os parlamentares também retiraram as máscaras de proteção ao discursar durante a sessão.

Na comemoração, dentro do plenário, deputados, aglomerados, acompanharam o discurso do novo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e, depois, o levantaram no colo, em uma cena semelhante a outras eleições, quando não havia disseminação do coronavírus.

Em meio à pandemia, aglomeração na eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados

FALTA DA MÁSCARA NO SENADO

No Senado , em que Rodrigo Pacheco (DEM-MG) foi eleito presidente, o rito para a votação foi o mesmo dos outros anos, com os senadores sendo chamados um a um, por ordem da data de fundação do estado e a idade dos senadores – primeiro os mais velhos.

No entanto, parte das urnas foi posicionada fora do plenário, para evitar aglomeração. Uma delas, por exemplo, foi colocada na chapelaria – a entrada subterrânea do Congresso – para que parlamentares do grupo de risco não precisassem entrar no prédio.

O ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) afirmou, antes da sessão, que 16 senadores votariam nesse local, no formato drive-thru. Os parlamentares chegavam em seus veículos, preenchiam e depositavam a cédula, saindo em seguida, sem entrar no plenário.

Após a vitória, ao discursar, Pacheco retirou a máscara, o que não é aconselhável devido à possibilidade de transmissão do coronavírus.

Durante a sessão, o novo presidente do Senado também utilizou o telefone do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) para atender uma ligação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O compartilhamento do aparelho também não é recomendado por profissionais das áreas de infectologia e epidemiologia, por conta do alto potencial de contágio por meio da superfície.