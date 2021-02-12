Projeto prevê multa de R$ 100 mil para fura-fila na vacinação da Covid no ES

Deputados estaduais vão analisar a proposta de multa para fura-fila na vacinação Crédito: Ellen Campanharo/Ales

A proposta, que deve entrar na pauta após o carnaval, prevê a punição para agente público, responsável pela aplicação da vacina e os seus superiores hierárquicos, caso comprovada a ordem ou o consentimento, e para a pessoa imunizada ou o seu representante legal.

"Queremos estabelecer medidas administrativas de penalização ao descumprimento das regras e critérios estabelecidos pelo plano estadual e nacional de vacinação de combate à Covid-19, atentando-se à fase cronológica de vacinação e aos grupos prioritários", afirmou o parlamentar. "Deve-se coibir, rechaçar e punir os chamados 'fura-fila', que colocam em risco milhares de vidas", complementou.

Conforme o texto, se for comprovada a infração do agente público, a multa estabelecida será de R$ 25,5 mil. Caso seja verificada a irregularidade por parte da pessoa imunizada ou do seu representante legal, o valor será de R$ 51 mil. Já se o imunizado for o agente público, a multa será R$ 102 mil.

O agente público, ainda de acordo com o projeto, deverá ser afastado de suas funções, podendo ao término do processo administrativo ter o contrato rescindido ou ser exonerado. Se ele estiver em um mandato eletivo, poderá também ser afastado segundo os ritos previstos na lei.

As penalidades não se aplicam em casos devidamente justificados, nos quais a ordem de prioridade da vacinação não foi observada para evitar o desperdício de doses da vacina, complementa o texto.

O projeto será analisado pelos deputados estaduais e, se aprovado, seguirá para a sanção do governador Renato Casagrande (PSB). Caso vire lei, os valores das multas aplicadas nos fura-fila serão revertidos aos fundos de financiamento de medidas de combate e prevenção da Covid-19, como estabelece o texto.

DETENÇÃO FOI APROVADA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS