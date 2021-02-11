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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.093 mortes e passa dos 307 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 24 mortes e 1.534 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 

11 fev 2021 às 17:20

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:20

Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário
Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário Crédito: Freepik
Mais 24 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (11), totalizando 6.093 óbitos provocados pelo coronavírus . Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com atualização diária sobre a doença. Nas últimas 24 horas, houve 1.534 novos casos, chegando a 307.963 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 40.572. Em seguida, aparecem Serra (38.677), Vitória (33.458) e Cariacica (24.545).
Jardim Camburi, em Vitória, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.051 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.571.
A quantidade de curados em todo o Estado  chegou a 290.125. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2% e mais de 926 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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