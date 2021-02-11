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Imunização

Covid-19: médicos com 60 anos ou mais vão ser vacinados no CRM-ES

Além da idade, o médico  precisa estar regularmente inscrito,  estar atuando em consultório ou em teleconsulta,  ou ter suspendido as atividades, temporariamente, em decorrência da pandemia
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

11 fev 2021 às 16:17

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 16:17

Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES)
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) Crédito: Laís Magesky
No período entre os dias 22 a 24 de fevereiro, os médicos com 60 anos de idade ou mais vão poder ser vacinados contra a Covid-19 na sede do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), localizada em Vitória.
A imunização é destinada aos que estão regularmente inscritos no Conselho, ainda estão em atividade no consultório ou temporariamente realizando apenas teleconsulta. Também vão ser vacinados os que ainda permanecem com o consultório fechado devido à pandemia do novo coronavírus.
Por nota, o CRM-ES informou que a vacinação foi acordada com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e que ela ocorrerá nos dias 22, 23 e 24/02. “Caberá à Sesa o fornecimento das vacinas, agulhas e demais itens necessários para o processo de imunização”, informa a nota.
Para ter acesso à vacinação, os médicos precisam realizar um cadastramento que começou a ser feito na sede do CRM-ES nesta quarta-feira (10) e que se encerra no dia 14. “Só serão vacinados os profissionais que estiverem devidamente cadastrados, já que o Conselho precisa enviar à Sesa a lista contendo nome, idade e número do CRM-ES ativo de cada profissional”, informa o conselho.
A imunização será feita em sistema de drive thru, com grupos separados por horários. A data e o horário para cada grupo de médicos serão comunicados por meio do endereço eletrônico informado na ficha de cadastramento. 
“Toda a logística para imunização, o que inclui local para armazenar as vacinas, profissionais e tendas para o sistema drive thru, será fornecida pela Unimed Vitória”, informa o conselho, em nota.

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