Covid-19: médicos com 60 anos ou mais vão ser vacinados no CRM-ES

Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) Crédito: Laís Magesky

No período entre os dias 22 a 24 de fevereiro, os médicos com 60 anos de idade ou mais vão poder ser vacinados contra a Covid-19 na sede do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) , localizada em Vitória.

A imunização é destinada aos que estão regularmente inscritos no Conselho, ainda estão em atividade no consultório ou temporariamente realizando apenas teleconsulta. Também vão ser vacinados os que ainda permanecem com o consultório fechado devido à pandemia do novo coronavírus.

Por nota, o CRM-ES informou que a vacinação foi acordada com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e que ela ocorrerá nos dias 22, 23 e 24/02. “Caberá à Sesa o fornecimento das vacinas, agulhas e demais itens necessários para o processo de imunização”, informa a nota.

Para ter acesso à vacinação, os médicos precisam realizar um cadastramento que começou a ser feito na sede do CRM-ES nesta quarta-feira (10) e que se encerra no dia 14. “Só serão vacinados os profissionais que estiverem devidamente cadastrados, já que o Conselho precisa enviar à Sesa a lista contendo nome, idade e número do CRM-ES ativo de cada profissional”, informa o conselho.

A imunização será feita em sistema de drive thru, com grupos separados por horários. A data e o horário para cada grupo de médicos serão comunicados por meio do endereço eletrônico informado na ficha de cadastramento.