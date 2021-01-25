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Pandemia no ES

Cinco médicos já morreram por Covid-19 no ES em 2021, segundo CRM

O primeiro mês de 2021, que ainda nem terminou, já registra a morte de cinco médicos, segundo dados do CRM-ES. Esses profissionais se juntam a outros 21 médicos que perderam a batalha para a doença em 2020
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

25 jan 2021 às 19:55

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 19:55

Médicos
Cinco médicos já morreram por Covid-19 no Estado em 2021 Crédito: Divulgação
O ano começou com muita tristeza para a medicina do Espírito Santo. Repetindo uma triste realidade de 2020, o primeiro mês de 2021, que ainda nem terminou, já registra a morte de cinco médicos do Estado em função do novo coronavírus, segundo dados do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), obtidos na tarde desta segunda-feira (25).
Esses profissionais se juntam a outros 21 médicos, que perderam a batalha para a doença no ano anterior. (Veja quem são ao fim da matéria).
O óbito mais recente foi o do neurologista e neurocirurgião Frederico Tanure . O profissional morreu em Colatina neste domingo (24).

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Além dele, as mortes registradas em 2021 são de Roberto Henrique Kale Soares, médico do trabalho, da pediatra Sandra Marlene Bastos Schneider Ruy, de João de Vargas Soares, sem especialidade registrada no conselho, e Pedro Nelson Pretti, ortopedista e traumatologista. O CRM-ES não divulgou a idade desses profissionais.

64 MORTES ENTRE TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

Na luta contra o novo coronavírus, os profissionais da saúde estão entre os mais expostos à contaminação pela doença. De acordo com os dados do Painel Covid-19, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e atualizado nesta segunda-feira (25), 24.668 profissionais de saúde já foram infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Desse total, 64 morreram e 23.997 estão curados.
Os profissionais de saúde são grupo prioritário para receberem a imunização contra a Covid-19. De acordo com dados da Sesa, nesse primeiro momento de imunização, o Ministério da Saúde entregou o quantitativo que poderá imunizar cerca de 61% dos trabalhadores da Saúde do Estado, cerca de 76 mil dos 124.416 mil profissionais.

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