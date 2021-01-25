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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.716 mortes e passa de 287 mil casos

Segundo a Secretaria da Saúde, foram  48 mortes e 1.551 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 17:15

Publicado em 

25 jan 2021 às 17:15
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais 48 mortes e 1.551 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta segunda-feira (25).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.716 mortes provocadas pela doença e 287.205  pessoas infectadas. 
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.380. Em seguida, aparecem Serra (35.593), Vitória (32.061) e Cariacica (23.259). 
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.794  pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.265.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 267.922.  A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 867 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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