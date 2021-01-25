Vacinas de Oxford serão distribuídas às cidades do ES nesta segunda (25)

As vacinas de Oxford/AstraZeneca serão distribuídas aos municípios capixabas pela Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) ainda na tarde desta segunda-feira (25). A pasta afirmou que as 35,5 mil doses, que chegaram ao Estado neste domingo (24), estão sendo cadastradas para serem enviadas a todas as regiões.
O governo do Espírito Santo deu início à imunização com as doses da vacina importada da Índia na manhã desta segunda (25). A primeira aplicação ocorreu em evento na Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco, em Cariacica, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, e do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes.
O primeiro vacinado com o imunizante importado da Índia foi o agende comunitário de Saúde do município, Édson Coimbra. Na sequência, foram vacinados a técnica em enfermagem Karla Barbosa, o psicólogo José Carlos Freitas, a médica Eloá Moreira, a técnica em enfermagem Dalmarcia Oliveira, e o dentista Pablo Delazare.
Toda a remessa do imunizante da Oxford enviada será usada na aplicação da primeira dose da vacina porque, segundo o Estado, há a garantia do envio de uma nova quantidade que será suficiente para a segunda dose. O público que receberá o imunizante será formado por 33.858 profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19 no Estado.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao todo, 124.416 trabalhadores da Saúde deverão ser vacinados durante a fase 1 da campanha. Eles estão no grupo prioritário para serem imunizados contra o coronavírus. Desde segunda-feira (18) um grupo de 42.273 profissionais está recebendo a Coronavac, imunizante fabricado pelo Butantan. Cada um receberá duas doses da vacina.