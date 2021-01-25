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Combate à Covid

Vacinas de Oxford serão distribuídas às cidades do ES nesta segunda (25)

Espírito Santo recebeu no domingo (24) mais de 35 mil doses do imunizante fabricado pela Índia. Vacinas serão aplicadas nos profissionais da Saúde
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jan 2021 às 13:09

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 13:09

Desembarque das 35.500 doses da vacina AstraZeneca, de Oxford, que chegaram ao Aeroporto de Vitória neste domingo (24).
Desembarque das 35.500 doses da vacina AstraZeneca, de Oxford, que chegaram ao Aeroporto de Vitória no domingo (24) Crédito: Helio Filho/Secom ES
As vacinas de Oxford/AstraZeneca serão distribuídas aos municípios capixabas pela Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) ainda na tarde desta segunda-feira (25). A pasta afirmou que as 35,5 mil doses, que chegaram ao Estado neste domingo (24), estão sendo cadastradas para serem enviadas a todas as regiões. 
governo do Espírito Santo deu início à imunização com as doses da vacina importada da Índia na manhã desta segunda (25). A primeira aplicação ocorreu em evento na Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco, em Cariacica, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, e do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes.
O primeiro vacinado com o imunizante importado da Índia foi o agende comunitário de Saúde do município, Édson Coimbra. Na sequência, foram vacinados a técnica em enfermagem Karla Barbosa, o psicólogo José Carlos Freitas, a médica Eloá Moreira, a técnica em enfermagem Dalmarcia Oliveira, e o dentista Pablo Delazare.

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Toda a remessa do imunizante da Oxford enviada será usada na aplicação da primeira dose da vacina porque, segundo o Estado, há a garantia do envio de uma nova quantidade que será suficiente para a segunda dose. O público que receberá o imunizante será formado por 33.858 profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19 no Estado.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao todo, 124.416 trabalhadores da Saúde deverão ser vacinados durante a fase 1 da campanha. Eles estão no grupo prioritário para serem imunizados contra o coronavírus. Desde segunda-feira (18) um grupo de 42.273 profissionais está recebendo a Coronavac, imunizante fabricado pelo Butantan. Cada um receberá duas doses da vacina.

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