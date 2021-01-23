Mais de 9 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria do Estado de Saúde ( Sesa ) divulgou que, até as 15h desta sexta-feira (22), 9.797 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo . O Estado recebeu cerca de 101 mil imunizantes destinados a aproximadamente 48 mil pessoas do grupo prioritário e iniciou a campanha de vacinação na segunda-feira (18).

A região com o maior número de pessoas vacinadas até o momento, segundo a Sesa, é a Metropolitana, na qual 3.393 pessoas receberam a primeira dose da Coronavac. Na região Sul, 3.321 pessoas foram vacinadas até o momento. A Região Central possui 2.016 vacinados. A região Norte contabiliza 1.067 habitantes imunizados, segundo a secretaria.

A vacina da Coronavac exige duas aplicações para que atinja seu maior grau de imunização e o intervalo entre uma dose e outra deve ser de quatro semanas, segundo a Sesa. Para a imunização com a segunda dose, a pasta explicou que realizará uma nova distribuição às regionais, que deve acontecer na segunda semana de fevereiro.

Your browser does not support the audio element. Mais de 9 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 no ES

Nesta primeira etapa da fase 1, a imunização se dará pelos trabalhadores da saúde (42.273); pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência (2.970); pessoas maiores de 18 anos com deficiência em residências Inclusivas (210) e indígenas aldeados (2.793), em conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina. O público idoso acima dos 75 anos que não vivem em instituições de longa permanência (155.760 capixabas), será contemplado com a disponibilidade de mais imunizantes na segunda etapa da fase 1.

CAMPANHA NACIONAL

Ainda segundo determinações do Ministério da Saúde, a população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 foi priorizada seguindo os critérios de exposição à infecção, além de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença. O escalonamento desses grupos populacionais para vacinação se dará conforme a disponibilidade das doses de vacina.