O Governador Renato Casagrande falou sobre a expectativa da chegada de novas doses da vacina contra a Covid-19 na inauguração do terminal de Itaparica Crédito: Carlos Alberto Silva

No evento de inauguração do Terminal de Itaparica , em Vila Velha, realizado nesta sexta-feira (22), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, falou sobre a chegada de mais vacinas ao Estado.

De acordo com a autoridade, é esperado que ainda neste final de semana sejam recebidas entre 30 e 35 mil doses do imunizante da Oxford em parceria com a AstraZeneca, fabricado na Índia. Além disso, com a aprovação da Anvisa para a nova remessa da Coronavac, durante a próxima semana devem chegar mais cerca de 70 ou 80 mil doses da vacina do Instituto Butantan, o que somará cerca de 100 mil novas doses para os capixabas.

Your browser does not support the audio element. ES espera receber cerca de 100 mil novas doses de vacina até semana que vem

"Das 2 milhões da AstraZeneca, 30 a 35 mil chegarão ao Estado, pela nossa cota. E da expectativa de aprovação de 4.8 milhões de vacinas Coronavac, devem vir 70 ou 80 mil", declarou.

Ainda durante a solenidade, Casagrande lamentou a quantidade da primeira remessa de vacinas que o Estado recebeu. "Foi emocionante na segunda-feira (18), recebemos as vacinas que vieram para o Estado, um grande momento para nós. Ficamos tristes, porque a quantidade de vacinas que nós temos é pequena, mas nós começamos o processo de vacinação", pontuou.

Apesar disso, o governador reforçou que o momento é de otimismo. "Tenho plena convicção de que vamos seguir em frente e proteger as pessoas desse Estado. Salvar as vida das pessoas que é nossa tarefa. Estou muito envolvido com isso. Foi importante termos um Estado organizado, inclusive conseguimos acolher 36 irmãos e irmãs que vieram de Manaus. O acolhimento demonstra a solidariedade do povo capixaba. Mostra outra coisa também, que por trás de um gesto, tem que haver consistência de ação, que é o Estado organizado", acrescentou a autoridade.

CHEGADA DAS VACINAS TRAZIDAS DA ÍNDIA

Acompanharam o recebimento dos lotes o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, junto com os ministros Ernesto Araújo e Fábio Faria - das pastas de Relações Exteriores e Comunicações, respectivamente -, além do embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.

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