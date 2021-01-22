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Covid-19

ES espera receber cerca de 100 mil novas doses de vacina até semana que vem

De acordo com a autoridade, é esperado que ainda neste final de semana sejam recebidas entre 30 e 35 mil doses da vacina de Oxford, fabricadas na Índia, e na próxima semana mais cerca de 70 a 80 mil doses da Coronavac

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 20:00

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 jan 2021 às 20:00
O Governador Renato Casagrande inaugura o terminal de Itaparica
O Governador Renato Casagrande falou sobre a expectativa da chegada de novas doses da vacina contra a Covid-19 na inauguração do terminal de Itaparica Crédito: Carlos Alberto Silva
No evento de inauguração do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, realizado nesta sexta-feira (22), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, falou sobre a chegada de mais vacinas ao Estado. 
De acordo com a autoridade, é esperado que ainda neste final de semana sejam recebidas entre 30 e 35 mil doses do imunizante da Oxford em parceria com a AstraZeneca, fabricado na Índia. Além disso, com a aprovação da Anvisa para a nova remessa da Coronavac, durante a próxima semana devem chegar mais cerca de 70 ou 80 mil doses da vacina do Instituto Butantan, o que somará cerca de 100 mil novas doses para os capixabas.
ES espera receber cerca de 100 mil novas doses de vacina até semana que vem
"Das 2 milhões da AstraZeneca, 30 a 35 mil chegarão ao Estado, pela nossa cota. E da expectativa de aprovação de 4.8 milhões de vacinas Coronavac, devem vir 70 ou 80 mil", declarou.
Ainda durante a solenidade, Casagrande lamentou a quantidade da primeira remessa de vacinas que o Estado recebeu. "Foi emocionante na segunda-feira (18), recebemos as vacinas que vieram para o Estado, um grande momento para nós. Ficamos tristes, porque a quantidade de vacinas que nós temos é pequena, mas nós começamos o processo de vacinação", pontuou.
Apesar disso, o governador reforçou que o momento é de otimismo. "Tenho plena convicção de que vamos seguir em frente e proteger as pessoas desse Estado. Salvar as vida das pessoas que é nossa tarefa. Estou muito envolvido com isso. Foi importante termos um Estado organizado, inclusive conseguimos acolher 36 irmãos e irmãs que vieram de Manaus. O acolhimento demonstra a solidariedade do povo capixaba. Mostra outra coisa também, que por trás de um gesto, tem que haver consistência de ação, que é o Estado organizado", acrescentou a autoridade.

CHEGADA DAS VACINAS TRAZIDAS DA ÍNDIA

O Aeroporto Internacional de Guarulhos recebeu na tarde desta sexta-feira (22), os 2 milhões de doses da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, vindas da Índia em voo comercial da companhia Emirates.
Acompanharam o recebimento dos lotes o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, junto com os ministros Ernesto Araújo e Fábio Faria - das pastas de Relações Exteriores e Comunicações, respectivamente -, além do embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.

CORONAVAC NO ES

Início da vacinação contra a Covid-19 em Vitória

Os 78 municípios do Espírito Santo já receberam, até o momento, 31.736 doses da vacina contra a Covid-19. O material começou a ser retirado da sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ainda nesta terça-feira (19), e logo depois as cidades deram início às campanhas de imunização contra a doença.
Ao todo, 101.320 mil doses da vacina CoronaVac foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado. Deste total, 31.736 seguiram para as cidades e o mesma quantidade permanece armazenada na Sesa para a segunda dose.

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