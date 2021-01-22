Dois mil profissionais de hospital na Serra serão vacinados na 1ª fase

Mais de dois mil profissionais do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, vão ser vacinados com o primeiro lote de imunizantes recebidos pelo município.
A informação foi confirmada Secretaria de Saúde da Serra. Segundo o município, das 3.763 doses da Coronavac já recebidas, 2.092 estão destinadas à imunização dos trabalhadores do Jayme, que é o hospital de referência para o tratamento da doença no Espírito Santo.
A quantidade diz respeito somente à primeira dose da vacina. A segunda dose, cuja aplicação deve ocorrer em um intervalo de 14 a 28 dias após a primeira, será repassada ao município posteriormente, conforme esclareceu a Secretaria Estadual de Saúde (ES).
No Estado, a aplicação da vacina será feita em três fases, seguindo as orientações de prioridade do Ministério da Saúde e as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ao todo, devem ser imunizados cerca de 1,1 milhão de capixabas durante a campanha. Mesmo aqueles que já foram infectados pelo novo coronavírus serão vacinados.
FASES DA VACINAÇÃO
Na primeira fase, está prevista a vacinação de 271.788 pessoas no Estado. Contudo, o número de doses que chegaram ao Estado nesta segunda-feira (18) ainda é pequeno (101.320 doses) e a estimativa do governo do Estado é vacinar cerca de 48 mil pessoas, ou seja , menos de 20% do total. Por isso foi priorizado quem tem mais riscos de saúde ou quem está mais exposto pelo doença.
Fazem parte do primeiro grupo que vai receber a vacina do primeiro lote da Coronavac: 42.273 profissionais da área da saúde; 2.793 indígenas; 2.970 idosos que moram em casas de repouso; 210 pessoas com deficiência que vivem em instituições.
A Sesa esclareceu ainda que, a fim de definir quais profissionais serão contemplados nessa primeira etapa, foi publicado no Diário Oficial do último dia 20 a Resolução CIB 007/2021, que estabelece uma ordem prioridade para a imunização dos trabalhadores. São esses:
- profissionais vacinadores;
- das Instituições de Longa Permanência para Idosos;
- trabalhadores de Unidades de Terapia Intensiva Covid-19, dos hospitais referências;
- trabalhadores da Urgência e Emergência; enfermaria dos hospitais Covid-19; e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);
- profissionais da sala vermelha de Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs e PAs); e profissionais dos Centros de Referência para a Covid-19, na Atenção Básica.
No Jayme, a vacinação contra a Covid-19 começou oficialmente na tarde de quarta-feira (20), após o evento simbólico realizado na segunda (18), que marcou o início da campanha de imunização no Estado.
A Sesa informou ainda que os profissionais estão sendo imunizados nos seus locais de trabalho e as doses foram encaminhadas para o hospital nominalmente.
“O setor de Medicina do Trabalho do hospital está percorrendo as áreas a fim de imunizar todos os profissionais contemplados nessa primeira etapa de vacinação. A ação deve durar alguns dias para que diversos turnos e plantões sejam beneficiados.”
A secretaria também foi questionada sobre o total de profissionais que trabalha no hospital, se todos, ou, pelo menos, todos na área da saúde seriam vacinados na primeira etapa, ou se, em caso negativo, qual a previsão para que os demais recebam o imunizante. No entanto, a pasta esclareceu apenas que a oferta de vacinas aos profissionais de saúde será ampliada assim que houver mais doses do imunizante.
PROFISSIONAIS DE UPA E DO SAMU
Além dos profissionais do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, agentes do Samu e funcionários das UPAs também serão vacinados. Segundo a Secretaria de Saúde da Serra, a imunização está prevista para ocorrer no sábado (23) e no domingo (24). Mais profissionais também serão imunizados no início da próxima semana. O número de profissionais contemplados, no entanto, não foi informado.