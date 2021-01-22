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Aeroporto de Guarulhos

Vacinas da Oxford/AstraZeneca fabricadas na Índia chegam a São Paulo

Acompanham o recebimento dos lotes o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, junto com os ministros Ernesto Araújo e Fábio Faria, além do embaixador da Índia no Brasil.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 18:10

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 18:10

Com dias de atraso, vacina de Oxford chega ao Brasil
Com dias de atraso, vacina de Oxford chega ao Brasil Crédito: Reprodução TV Brasil
O Aeroporto Internacional de Guarulhos recebeu na tarde desta sexta-feira (22), os 2 milhões de doses da vacina contra Covid-19 desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, vindas da Índia em voo comercial da companhia Emirates.
Acompanham o recebimento dos lotes o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, junto com os ministros Ernesto Araújo e Fábio Faria - das pastas de Relações Exteriores e Comunicações, respectivamente -, além do embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.

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