Não vão faltar leitos para pacientes com Covid-19 no ES, garante governo

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira

Enquanto os pacientes amazonenses agradecem pelo tratamento, muitos capixabas foram para as redes sociais questionar se esses leitos não farão falta para pacientes aqui do Espírito Santo.

A resposta é do próprio secretário estadual de Saúde, que garante que essa possibilidade é remota. "Temos hoje livres no Espírito Santo 150 leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19 . 20% dessa oferta está sendo garantida nesse gesto de solidariedade. Temos condições plenas de atender qualquer paciente em solo capixaba. Esse gesto de solidariedade não compromete a garantia do acesso, no Espírito Santo, aos pacientes atingidos pela pandemia”, disse Nésio, em um vídeo enviado à imprensa.

"Esse gesto de solidariedade não compromete a garantia do acesso, no Espírito Santo, aos pacientes atingidos pela pandemia" Nésio Fernandes - Secretário Estadual de Saúde do Espírito Santo

OCUPAÇÃO ATUAL

Apesar do temor de alguns capixabas, os números relativos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e às enfermarias mostram que a quantidade de internados – mesmo após a chegada dos pacientes de Manaus (AM) – se manteve no mesmo patamar que vinha sendo observado desde o início de janeiro.

De acordo com os dados do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 530 UTIs estão ocupadas nesta sexta-feira (22). Apesar de ser a maior quantidade dos últimos dez dias, em outros cinco dias deste mês esse índice já foi superior, como na segunda-feira (11), quando havia 532 internados.

O mesmo acontece com as enfermarias. Conforme a atualização mais recente, 467 leitos estavam ocupados – também o maior nível dos últimos dez dias. Porém, em dias anteriores havia mais pessoas internadas com casos moderados da Covid-19. O nível mais alto de ocupação em janeiro ocorreu no dia 9, com 490 internados.

MAIS LEITOS

Em dezembro, o governo do Espírito Santo anunciou que pretendia ampliar para 900 o número de leitos de UTI para pacientes de Covid-19, na época com 559 leitos de UTI. Nesta sexta-feira (22), o Estado possui 662 leitos disponíveis e uma capacidade total para chegar à 715, se necessário, tendo taxa de ocupação de 80,06%.

Na época do anúncio, Nésio Fernandes explicou que as perspectivas eram de ampliar mais leitos na rede própria - com a chegada de 160 respiradores - e contratar na rede privada e filantrópica.

Uma das formas de chegar aos 900 é a suspensão de cirurgias eletivas em hospitais de referência no atendimento a pacientes infectados. Outra possibilidade do plano de ampliação é a transferência de pacientes desses hospitais de referência, que não portam o coronavírus, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência e outras unidades filantrópicas.

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira

EMPATIA

Em uma publicação no Twitter, o secretário Nésio Fernandes fez um alerta sobre a situação vivida no Amazonas e disse que é preciso combater toda manifestação de preconceito ou estigma.

"A situação no Amazonas ainda é muito crítica. Não existe 'imunidade de rebanho' pela doença como foi pregado ao longo de 2020. A crise em Manaus é expressão da crise do Brasil. A resposta precisa ser nacional. Devemos combater toda manifestação de "estigma" ou de "preconceito" derivado da pandemia. Com a crise sanitária instalada, não nos resta outra opção a não ser responder rapidamente e garantir o acesso ao direto a saúde", ponderou.

Todas as medidas de biosegurança no manejo dos pacientes foram tomadas. Todos os pacientes serão novamente testados na metologia RT-PCR pelo LACEN-ES e ficarão em leitos de isolamento como se preconiza no cuidado de doenças respiratórias graves. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) January 22, 2021

AMAZONAS JÁ TRANSFERIU 179 PACIENTES

Demandado pela reportagem de A Gazeta, o governo do Amazonas informou que, no total, já foram transportados 179 pacientes para 10 estados. São eles: Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande Norte, Goiás, Alagoas, Espírito Santo, Acre, Pará, e Distrito Federal.

A nota diz ainda que eles assinam um termo de consentimento para a transferência e os parentes recebem diariamente notícias quanto ao estado de saúde com boletins médicos.