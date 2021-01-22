Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Atitude linda"

Moradores de Manaus agradecem ao ES por acolher pacientes com Covid

O ES recebeu 36 pacientes de Manaus. Uma das internautas, Jéssica Ramos, contou que o sogro está entre os transferidos:  "Nosso coração está grato e cheio de esperança", escreveu
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

22 jan 2021 às 10:05

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 10:05

A transferência dos pacientes com coronavírus de Manaus para o Espírito Santo repercute no Amazonas. Moradores de Manaus agradeceram nas redes sociais a recepção dos manauaras.
Moradores de Manaus agradecem recepção de pacientes no ES Crédito: Reprodução/ Instagram
A transferência dos pacientes com coronavírus de Manaus para o Espírito Santo repercute no Amazonas. Moradores de Manaus agradeceram nas redes sociais a recepção dos manauaras.
O Espírito Santo recebeu 36 pacientes de Manaus, que chegaram em duas aeronaves da Força Aérea Brasileira. A segunda aeronave pousou no Estado por volta das 2h no Aeroporto de Vitória.
Uma das internautas, Jéssica Ramos, contou nos comentários de uma publicação de A Gazeta no Instagram que o sogro está entre os pacientes transferidos para o Espírito Santo. "Atitude linda e louvável! Meu sogro está em meio a estes pacientes transferidos hoje para o Espírito Santo. Nosso coração está grato e cheio de esperança de que ele retornará com saúde!", comentou Jéssica.

Chegada dos pacientes de Manaus infectados pela Covid-19 ao ES

Uma internauta identificada como Luciene também ficou comovida com o apoio do Espírito Santo. "Sou de Manaus, obrigada por estarem acolhendo essas pessoas que estão lutando para viver". A Jéssica Abreu também complementou: "Sou de Manaus, muito obrigada mesmo por este acolhimento. Que Deus possa abençoar todos vocês do Espírito Santo", escreveu. 
Já o Richard Pontes, mora em Vitória, mas é de Manaus. Ele agradeceu o apoio dos capixabas para os conterrâneos: "Sou de Manaus, moro em Vitória há 6 meses. Estava lendo os comentários e só tenho a agradecer o povo capixaba. Obrigado pela força", afirmou. 
A transferência dos pacientes com coronavírus de Manaus para o Espírito Santo repercute no Amazonas. Moradores de Manaus agradeceram nas redes sociais a recepção dos manauaras.
Moradores de Manaus agradecem recepção de pacientes no ES Crédito: Reprodução/ Instagram
Na chegada, os pacientes foram avaliados por uma equipe da UTI do hospital, que os direcionou para o tratamento intensivo, nos casos mais graves, ou enfermarias. A equipe do hospital confirmou também que tanto os leitos de UTI quanto os de enfermarias destinados aos pacientes vindos de Manaus são exclusivamente para atendê-los.
O superintendente do Ministério da Saúde no Espírito Santo, Bartolomeu Lima, disse que a operação foi bem sucedida e que os pacientes chegaram bem no Estado. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira, o subsecretário estadual de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, informou que, do total de 36 pacientes com Covid-19 que chegaram de Manaus ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, 29 estão na UTI.
A transferência dos pacientes com coronavírus de Manaus para o Espírito Santo repercute no Amazonas. Moradores de Manaus agradeceram nas redes sociais a recepção dos manauaras.
Moradores de Manaus agradecem recepção de pacientes no ES Crédito: Reprodução/ Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Do total de 36 pacientes de Manaus que chegaram ao ES, 29 estão na UTI

Emoção: paciente de Manaus ganha parabéns surpresa ao chegar ao ES

Segundo avião com pacientes de Manaus para tratar Covid chega ao ES

Fotojornalismo: pacientes de Manaus com Covid-19 chegam ao ES

Pacientes de Manaus infectados por Covid-19 chegam ao ES e são transferidos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Saúde Manaus (AM) Amazonas Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados