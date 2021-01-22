Moradores de Manaus agradecem ao ES por acolher pacientes com Covid

Moradores de Manaus agradecem recepção de pacientes no ES Crédito: Reprodução/ Instagram

O Espírito Santo recebeu 36 pacientes de Manaus, que chegaram em duas aeronaves da Força Aérea Brasileira. A segunda aeronave pousou no Estado por volta das 2h no Aeroporto de Vitória.

Uma das internautas, Jéssica Ramos, contou nos comentários de uma publicação de A Gazeta no Instagram que o sogro está entre os pacientes transferidos para o Espírito Santo. "Atitude linda e louvável! Meu sogro está em meio a estes pacientes transferidos hoje para o Espírito Santo. Nosso coração está grato e cheio de esperança de que ele retornará com saúde!", comentou Jéssica.

Chegada dos pacientes de Manaus infectados pela Covid-19 ao ES

Uma internauta identificada como Luciene também ficou comovida com o apoio do Espírito Santo. "Sou de Manaus, obrigada por estarem acolhendo essas pessoas que estão lutando para viver". A Jéssica Abreu também complementou: "Sou de Manaus, muito obrigada mesmo por este acolhimento. Que Deus possa abençoar todos vocês do Espírito Santo", escreveu.

Já o Richard Pontes, mora em Vitória, mas é de Manaus. Ele agradeceu o apoio dos capixabas para os conterrâneos: "Sou de Manaus, moro em Vitória há 6 meses. Estava lendo os comentários e só tenho a agradecer o povo capixaba. Obrigado pela força", afirmou.

Moradores de Manaus agradecem recepção de pacientes no ES Crédito: Reprodução/ Instagram

Na chegada, os pacientes foram avaliados por uma equipe da UTI do hospital, que os direcionou para o tratamento intensivo, nos casos mais graves, ou enfermarias. A equipe do hospital confirmou também que tanto os leitos de UTI quanto os de enfermarias destinados aos pacientes vindos de Manaus são exclusivamente para atendê-los.