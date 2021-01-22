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Covid-19

Governadores concordam em doar 5% das vacinas que receberem para o Amazonas

A proposta do governador do Piauí é que, "na distribuição do novo lote de seis milhões de doses, que a gente possa tirar uma fatia maior, algo como 5%, cerca de 300 mil vacinas"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 11:35

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 11:35

As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos
O recebimento de imunizantes extras pelo Amazonas foi proposto diante do colapso de saúde e da falta de oxigênio Crédito: Rawpixel/AdobeStock
O Fórum dos Governadores concordou em destinar 5% das doses da vacina que os Estados irão receber para o Amazonas, principalmente Manaus. A proposta foi apresentada na quinta-feira (21), pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT). Segundo ele, além de "uma questão humanitária", a ação é "estratégica" para evitar a transmissão para outras localidades do país. Em um vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira (22), Dias comenta que a situação no Amazonas "é muito mais grave do que antes", em referência à semana passada, e aponta que o vírus já marca forte presença "na divisa com o Estado do Pará".
A proposta do governador é que, "na distribuição do novo lote de seis milhões de doses, que a gente possa tirar uma fatia maior, algo como 5%, cerca de 300 mil vacinas, para viabilizar a vacinação em Manaus e nesses municípios mais afetados, inclusive da divisa com os Estados".
Para Dias, ao controlar a situação em Manaus, "estamos controlando também no Brasil". Ainda no Twitter, o governador reforçou: "torço para que a proposta seja implementada".
O recebimento de imunizantes extras pelo Amazonas foi proposto diante do colapso de saúde e da falta de oxigênio registrados na capital amazonense desde a última semana e que vem se espalhando pelos demais municípios. Segundo o governador do Piauí, a ação foi aprovada por parte dos governadores e apoiada pelo Ministério da Saúde.
Ainda nesta sexta-feira, o Brasil deve receber 2 milhões de doses do imunizante da Oxford/Astrazeneca vindas da Índia.

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