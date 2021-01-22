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Solidariedade

Equipe de Saúde do ES recebe pacientes de Manaus com mensagem de esperança

Frases como "confia, nós vamos cuidar de você" e  "vai ficar tudo bem" foram ditas pela equipe do Hospital Jayme dos Santos Neves aos pacientes acolhidos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 jan 2021 às 12:13

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 12:13

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Pacientes de Manaus infectados pelo coronavírus chegam ao Espírito Santo para receber tratamento Crédito: Fernando Madeira
"Seja bem-vindo, vai ficar tudo bem!". "Confia, nós vamos cuidar de você". Essas foram as palavras que os pacientes infectados pela Covid-19, trazidos de Manaus (AM) ao Espírito Santo, ouviram ao chegar ao hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde ficarão internados até se recuperarem.
As mensagens das equipes de Saúde que recepcionaram os manauaras dão esperança aos que sofrem com as complicações da doença e ainda vivenciam uma grave crise assistencial, com o colapso do sistema de Saúde no Amazonas, devido ao aumento no número de infectados pelo coronavírus.
Uma das pacientes, dona Giselda, foi categórica ao falar sobre o sentimento de ter sido trazida para o Espírito Santo, mesmo após uma longa viagem de avião. "Está sendo uma vitória", disse, ao chegar ao hospital, rodeada de cuidado e carinho da equipe que a recepcionou.
Em meio a um cenário de tantas mortes provocadas pelo coronavírus, os profissionais do Jayme Santos Neves fizeram questão de comemorar a vida de quem luta por ela. Um paciente, identificado como Jânio, que fez aniversário na quinta-feira (21), foi recepcionado com "parabéns surpresa" da equipe de Saúde e ficou emocionado. 
A gratidão e a esperança marcaram a chegada dos 36 pacientes manauaras ao Espírito Santo, tanto em palavras e quanto em gestos. Aldimir, um dos últimos a dar entrada no hospital, fez questão de demonstrar, da forma como era possível, o que sentia no momento, juntando as mãos, em sinal de agradecimento aos profissionais. 
A equipe do Jayme Santos Neves que recebeu pacientes foi composta por  21 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, gerente, diretor e assessor. O primeiro avião trazendo 18 pacientes chegou ao Aeroporto de Vitória por volta das 20h25 e o segundo, com mais 18 pessoas, aterrissou na Capital 1h43
Na chegada ao Jayme Santos Neves, os pacientes foram avaliados por uma equipe da UTI do hospital, que os direcionou para o tratamento intensivo, nos casos mais graves, ou enfermarias. A gestão do hospital informou que tanto os leitos de UTI quanto os de enfermarias destinados aos pacientes vindos de Manaus são exclusivamente para atendê-los e ficarão isolados dos demais enfermos internados. A equipe destinada ao tratamento destes pacientes vindos do Amazonas também será realocada para atender apenas aos manauaras. A medida é uma precaução para evitar contato com novas cepas do coronavírus que circulam no país e já foram identificadas no Amazonas. 

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