Equipe de Saúde do ES recebe pacientes de Manaus com mensagem de esperança

As mensagens das equipes de Saúde que recepcionaram os manauaras dão esperança aos que sofrem com as complicações da doença e ainda vivenciam uma grave crise assistencial, com o colapso do sistema de Saúde no Amazonas, devido ao aumento no número de infectados pelo coronavírus.
Uma das pacientes, dona Giselda, foi categórica ao falar sobre o sentimento de ter sido trazida para o Espírito Santo, mesmo após uma longa viagem de avião. "Está sendo uma vitória", disse, ao chegar ao hospital, rodeada de cuidado e carinho da equipe que a recepcionou.
Em meio a um cenário de tantas mortes provocadas pelo coronavírus, os profissionais do Jayme Santos Neves fizeram questão de comemorar a vida de quem luta por ela. Um paciente, identificado como Jânio, que fez aniversário na quinta-feira (21), foi recepcionado com "parabéns surpresa" da equipe de Saúde e ficou emocionado.
A gratidão e a esperança marcaram a chegada dos 36 pacientes manauaras ao Espírito Santo, tanto em palavras e quanto em gestos. Aldimir, um dos últimos a dar entrada no hospital, fez questão de demonstrar, da forma como era possível, o que sentia no momento, juntando as mãos, em sinal de agradecimento aos profissionais.
A equipe do Jayme Santos Neves que recebeu pacientes foi composta por 21 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, gerente, diretor e assessor. O primeiro avião trazendo 18 pacientes chegou ao Aeroporto de Vitória por volta das 20h25 e o segundo, com mais 18 pessoas, aterrissou na Capital 1h43.
Na chegada ao Jayme Santos Neves, os pacientes foram avaliados por uma equipe da UTI do hospital, que os direcionou para o tratamento intensivo, nos casos mais graves, ou enfermarias. A gestão do hospital informou que tanto os leitos de UTI quanto os de enfermarias destinados aos pacientes vindos de Manaus são exclusivamente para atendê-los e ficarão isolados dos demais enfermos internados. A equipe destinada ao tratamento destes pacientes vindos do Amazonas também será realocada para atender apenas aos manauaras. A medida é uma precaução para evitar contato com novas cepas do coronavírus que circulam no país e já foram identificadas no Amazonas.