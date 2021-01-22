Equipe de Saúde do ES recebe pacientes de Manaus com mensagem de esperança

Uma das pacientes, dona Giselda, foi categórica ao falar sobre o sentimento de ter sido trazida para o Espírito Santo, mesmo após uma longa viagem de avião. "Está sendo uma vitória", disse, ao chegar ao hospital, rodeada de cuidado e carinho da equipe que a recepcionou.

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A gratidão e a esperança marcaram a chegada dos 36 pacientes manauaras ao Espírito Santo, tanto em palavras e quanto em gestos. Aldimir, um dos últimos a dar entrada no hospital, fez questão de demonstrar, da forma como era possível, o que sentia no momento, juntando as mãos, em sinal de agradecimento aos profissionais.