Com gestos e palavras, pacientes de Manaus agradecem ajuda do ES

Pacientes de Manaus agradecem equipe de saúde do Espírito Santo com palavras e gestos Crédito: Fernando Madeira

Em meio à mobilização da equipe de saúde do Espírito Santo para receber e cuidar dos pacientes de Manaus infectados pelo coronavírus , que desembarcaram no Estado na noite desta quinta (21) e madrugada desta sexta-feira (22), prevaleceu sentimentos de alívio e gratidão. Mesmo enfermos, os acolhidos se esforçavam para agradecer com palavras e gestos a nova chance de se tratar e superar a doença.

"Obrigado por tudo", disse o paciente Cícero. Já Adimir, um dos últimos a dar entrada no hospital na madrugada desta sexta-feira (22), estava bastante cansado por conta do longo voo. Mas, assim que saiu da ambulância, ele fez questão de demonstrar gratidão aos profissionais que o ajudavam, juntando as mãos, em sinal de agradecimento.

Your browser does not support the video tag.

Com o colapso do sistema de saúde amazonense, que enfrenta falta de leitos e cilindros de oxigênio, os manauaras viram nas transferências para outros estados a chance de continuarem lutando contra a Covid-19. Por isso, Giselda comemorou sua chegada ao hospital capixaba. "Está sendo uma vitória", afirmou ao deixar a ambulância do Samu.

Em meio aos sentimentos de esperança e gratidão, houve também celebração pela vida durante a chegada dos enfermos de Manaus ao Estado. O paciente Jânio, que fez aniversário na quinta-feira (21), enquanto estava no avião a caminho do Espírito Santo, foi recebido no hospital com um parabéns surpresa, que o deixou emocionado.

Your browser does not support the video tag.

Na chegada ao Jayme Santos Neves, os pacientes foram avaliados por uma equipe da UTI do hospital e direcionados para o tratamento intensivo, nos casos mais graves, ou enfermarias. A gestão do hospital informou que tanto os leitos de UTI quanto os de enfermarias destinados aos pacientes de Manaus são exclusivamente para atendê-los e ficarão isolados dos demais enfermos internados. A equipe destinada ao tratamento destes pacientes vindos do Amazonas também será realocada para atender apenas aos manauaras. A medida é uma precaução para evitar contato com novas cepas do coronavírus que circulam no país e já foram identificadas no Amazonas.