Com gestos e palavras, pacientes de Manaus agradecem ajuda do ES

Em meio à mobilização da equipe de saúde do Espírito Santo para receber e cuidar dos pacientes de Manaus infectados pelo coronavírus, que desembarcaram no Estado na noite desta quinta (21) e madrugada desta sexta-feira (22), prevaleceu sentimentos de alívio e gratidão. Mesmo enfermos, os acolhidos se esforçavam para agradecer com palavras e gestos a nova chance de se tratar e superar a doença.
Ao todo, foram 36 pessoas que estavam internadas em hospitais de Manaus foram transferidas ao Espírito Santo por conta da crise no sistema de Saúde do Amazonas. Eles ficarão internados no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, até se restabelecerem.
"Obrigado por tudo", disse o paciente Cícero. Já Adimir, um dos últimos a dar entrada no hospital na madrugada desta sexta-feira (22), estava bastante cansado por conta do longo voo. Mas, assim que saiu da ambulância, ele fez questão de demonstrar gratidão aos profissionais que o ajudavam, juntando as mãos, em sinal de agradecimento.
Com o colapso do sistema de saúde amazonense, que enfrenta falta de leitos e cilindros de oxigênio, os manauaras viram nas transferências para outros estados a chance de continuarem lutando contra a Covid-19. Por isso, Giselda comemorou sua chegada ao hospital capixaba. "Está sendo uma vitória", afirmou ao deixar a ambulância do Samu.
Em meio aos sentimentos de esperança e gratidão, houve também celebração pela vida durante a chegada dos enfermos de Manaus ao Estado. O paciente Jânio, que fez aniversário na quinta-feira (21), enquanto estava no avião a caminho do Espírito Santo, foi recebido no hospital com um parabéns surpresa, que o deixou emocionado.
A equipe do Jayme Santos Neves que recebeu pacientes foi composta por 21 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de Enfermagem, assistente social, psicólogo, gerente, diretor e assessor. O primeiro avião trazendo 18 pacientes chegou ao Aeroporto de Vitória por volta das 20h25 e o segundo, com mais 18 pessoas, aterrissou na Capital às 1h43.
Na chegada ao Jayme Santos Neves, os pacientes foram avaliados por uma equipe da UTI do hospital e direcionados para o tratamento intensivo, nos casos mais graves, ou enfermarias. A gestão do hospital informou que tanto os leitos de UTI quanto os de enfermarias destinados aos pacientes de Manaus são exclusivamente para atendê-los e ficarão isolados dos demais enfermos internados. A equipe destinada ao tratamento destes pacientes vindos do Amazonas também será realocada para atender apenas aos manauaras. A medida é uma precaução para evitar contato com novas cepas do coronavírus que circulam no país e já foram identificadas no Amazonas.