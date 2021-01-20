Papo de Colunista entrevista jornalista de Manaus que cobriu o colapso de perto

Desde a última sexta-feira (15), o resto do país e do mundo assiste aflito às cenas dessa tragédia, cujo palco principal é Manaus. Mas alguns espectadores acompanham a situação bem de perto. É o caso do jornalista Dante Graça, com quem nossos colunistas conversaram nesta quarta-feira (20), em bate-papo transmitido ao vivo. A live foi transmitida no perfil de A Gazeta no Facebook e no YouTube (veja no fim deste texto). O podcast com o papo já pode ser conferido nas plataformas de streamings (aperte o play a seguir e confira).