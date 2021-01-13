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Podcast #39

Papo de Colunista: Ethel Maciel fala sobre Covid e vacinas em 2021

No primeiro Papo de Colunista do ano, os colunistas de A Gazeta conversaram com a epidemiologista, pesquisadora e enfermeira Ethel Maciel, um dos principais nomes da pesquisa da Covid-19 no Brasil. Ouça o podcast

Publicado em 

13 jan 2021 às 11:20

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 11:20

Papo de Colunista está de volta após um pequeno recesso de fim de ano. No podcast desta semana, Beatriz Seixas, Vitor Vogas e Rafael Braz entrevistaram, nesta quarta-feira (13), a epidemiologista, pesquisadora e enfermeira Ethel Maciel, um dos principais nomes da pesquisa da Covid-19 no Brasil. Enquanto isso, Leonel Ximenes curte suas merecidas férias. 
A live do Papo de Colunista foi transmitida no perfil de A Gazeta no Facebook e também no YouTube. Além disso, o podcast também pode ser ouvido nas principais plataformas e está disponibilizado no início desta matéria. Aperte o play e confira!
Professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel é parte do grupo de pesquisadores e cientistas do grupo técnico encarregado de auxiliar o Ministério da Saúde na elaboração do plano nacional de vacinação contra a Covid-19. Em dezembro de 2020, o grupo soltou uma nota afirmando não ter sido consultado sobre a versão final do texto que levava o nome deles.

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Na entrevista, Ethel conversou com os colunistas sobre as novidades das vacinas, os tão questionados índices de eficácia, ENEM e também sobre o tão aguardado plano nacional de vacinação. Reveja a livecast no vídeo acima.

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