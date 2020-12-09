Papo de Colunista entrevista Pazolini, prefeito eleito de Vitória

Em edição especial, o Papo de Colunista desta quarta-feira (9) fez uma entrevista ao vivo com o deputado estadual e prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). O papo foi transmitido aqui, no site de A Gazeta, e nas páginas oficiais do portal no Facebook e no YouTube. Você já pode ouvir a conversa em podcast.
As primeiras medidas da administração de Pazolini, que começa em 1º de janeiro; as propostas específicas para algumas das áreas mais importantes; as questões de fundo político e econômico; a montagem da equipe de governo... Tudo isso e mais um pouco fez parte da nossa entrevista, a primeira de uma série com os quatro prefeitos da Grande Vitória eleitos no 2º turno, no último dia 29.
Na próxima sexta-feira (11), o entrevistado será o deputado federal e prefeito eleito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT). Na próxima semana, será a vez do prefeito eleito de Vila Velha, o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) na quarta-feira (16). E, dois dias depois, na sexta-feira (18), encerrando esta série especial, teremos no Papo de Colunista o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM), prefeito eleito de Cariacica. Reveja a livecast no vídeo abaixo.