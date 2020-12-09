Papo de Colunista entrevista Pazolini, prefeito eleito de Vitória

As primeiras medidas da administração de Pazolini, que começa em 1º de janeiro; as propostas específicas para algumas das áreas mais importantes; as questões de fundo político e econômico; a montagem da equipe de governo... Tudo isso e mais um pouco fez parte da nossa entrevista, a primeira de uma série com os quatro prefeitos da Grande Vitória eleitos no 2º turno, no último dia 29.