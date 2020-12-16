Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast #37

Papo de Colunista entrevista Euclério, prefeito eleito de Cariacica

Euclério Sampaio falou aos nossos colunistas sobre os planos que tem para o município. A entrevista foi transmitida ao vivo no site de A Gazeta e nas páginas oficiais do portal no Facebook e no YouTube
Redação de A Gazeta

16 dez 2020 às 13:31

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 13:31

Papo de Colunista desta quarta-feira (16) teve como convidado especial o prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM). O deputado estadual contou os planos para a administração municipal e revelou algumas preferências pessoais numa conversa bem dinâmica com os nossos colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas. 
O papo foi transmitido ao vivo aqui, no site de A Gazeta e nas páginas oficiais do portal no Facebook e no YouTube. Você também já pode ouvir a conversa em podcast. A série especial do Papo começou na última quarta-feira (9) com o prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e continuou na última sexta-feira (11), com o prefeito eleito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT).
Papo de Colunista: Cariacica - Euclério Sampaio
Papo de Colunista: Cariacica - Euclério Sampaio Crédito: Arte A Gazeta
Na próxima sexta (18), encerrando a série, nosso entrevistado será o prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), também às 16 horas. Reveja a livecast desta quarta no vídeo abaixo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados