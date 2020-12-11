Papo de Colunista entrevista Vidigal, prefeito eleito da Serra

O Papo de Colunista desta sexta-feira (11) teve como convidado especial o prefeito eleito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT). O deputado federal falou sobre a sua próxima administração e algumas preferências pessoais numa conversa bem dinâmica com os nossos colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas.
O papo foi transmitido ao vivo aqui, no site de A Gazeta e nas páginas oficiais do portal no Facebook e no YouTube. Você também já pode ouvir a conversa em podcast. A série especial do Papo começou na última quarta-feira (9) com o prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Na próxima semana, será a vez dos prefeitos eleitos de Vila Velha e Cariacica participarem do Papo de Colunista: Arnaldinho Borgo (Podemos) é o convidado especial da quarta-feira (16), às 16h. E, dois dias depois, na sexta-feira (18), no mesmo horário, encerrando esta série especial, teremos no programa Euclério Sampaio (DEM). Assista a livecast novamente no vídeo abaixo.