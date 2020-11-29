Sergio Vidigal recebe 54,9% dos votos e é eleito prefeito da Serra

Sergio Vidigal obteve a maioria dos votos e retorna ao comando da Prefeitura da Serra em 2021 Crédito: Fernando Madeira/Arte Geraldo Neto

O deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) venceu Fabio Duarte (Rede), neste domingo (29), na disputa do segundo turno pela Prefeitura da Serra, na Grande Vitória. Com 100% das urnas apuradas, o pedetista saiu vitorioso com 111.920 votos (54,90%) ante os 91.931 (45,10%) obtidos por seu adversário.

Foram 8.112 votos em branco (3,64%) e 11.181 (5,01%) votos nulos. Sergio Vidigal foi prefeito da Serra entre 1997 e 2004, após ser vereador na mesma cidade entre 1988 e 1992. Entre 1994 e 1996 foi deputado estadual. Em 2008 foi eleito novamente prefeito na Serra, tentou reeleição em 2012, porém, perdeu para o atual prefeito da cidade Audifax Barcelos. Em 2014 e 2018 concorreu para a Câmara e se elegeu deputado federal pelo Espírito Santo.

Ao todo, Vidigal venceu em 49 dos 74 bairros da Serra. Ele teve os melhores resultados em Queimados (77,03%), Planalto Serrano Bloco A (72,45%), Planalto Serrano Bloco B (69,7%), Cascata (67,73%), Divinópolis (67,21%), Jardim Bela Vista (64,71%) e Vila Nova de Colares (63,49%).

Já Fabio Duarte se saiu melhor em 25 colégios eleitorais, sendo Maringá (60,81%), Mata da Serra (60,38%), Porto Canoa (54,38%), Castelândia (53,54%) e Valparaíso (52,74%) os melhores desempenhos.

A vitória foi comemorada na praça da Igreja Matriz, em Serra-Sede, e aglomerou centenas de pessoas que foram até lá ouvir o primeiro discurso do prefeito eleito. Vidigal não escondeu sua mágoa com pessoas com quem "dividiu o pão em sua mesa" e falou que "a Serra do ódio acabou e que agora será a Serra do amor".

"Não foi fácil ficar oito anos vendo eles desonrarem minha família. Pessoas que um dia eu dividi o pão na minha mesa. Chega de ódio nessa cidade. Não vamos hostilizar ninguém. Será a Serra da paz. Não queremos mais dividir, vamos unir as forças políticas", afirmou.

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Vidigal avaliou que administrar a prefeitura durante a pandemia será como governar por dois anos com o orçamento de um ano só. Ele também reforçou o que disse no debate A Gazeta/ CBN Vitória, de que fará seu último mandato na Prefeitura da Serra.

"Eu não falei isso antes da campanha, para não acharem que era conversa de candidato. Deixei para falar no último debate que eu tive. Quero falar mais uma vez: quero encerrar um ciclo, um legado para a cidade. Quero dar uma contribuição nesse momento que eu sei que a cidade precisa. A cidade precisa de um prefeito preparado, experiente, que se articula com facilidade e que tem capacidade de unir essa cidade. O que eu quero é terminar esse legado como disse anteriormente. Comecei como médico e quero terminar como médico", prometeu.

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