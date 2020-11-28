Verdadeiro ou falso? Checamos o que os candidatos a prefeito da Serra falaram no debate

Os candidatos a prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede), no estúdio do debate realizado por A Gazeta e CBN VItória no segundo turno das eleições de 2020 Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta, analisou as afirmações dos candidatos e checou as que trazem informações objetivas, baseadas em fatos e dados oficiais, que podem ser verificadas com base em documentos e imagens. Opiniões não foram selecionadas para a checagem. Passando a Limpo , serviço de fact-checking de, analisou as afirmações dos candidatos e checou as que trazem informações objetivas, baseadas em fatos e dados oficiais, que podem ser verificadas com base em documentos e imagens. Opiniões não foram selecionadas para a checagem.

Verdadeiro: quando a declaração ou informação corresponde aos fatos e aos dados;

quando a declaração ou informação corresponde aos fatos e aos dados; Verdadeiro, mas: quando a informação é verdadeira, mas um complemento é fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor;

quando a informação é verdadeira, mas um complemento é fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor; Não se sustenta: quando não há dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração;

quando não há dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração; Contraditório: quando a informação ou declaração vai de encontro a outra emitida, também confiável;

quando a informação ou declaração vai de encontro a outra emitida, também confiável; Discutível: quando a veracidade depende da metodologia utilizada;

quando a veracidade depende da metodologia utilizada; Exagerado: quando a informação segue uma linha coerente, mas foi exagerada;

quando a informação segue uma linha coerente, mas foi exagerada; Falso: quando a informação ou declaração não corresponde aos fatos ou aos dados públicos.

A checagem de discurso nos debates tem sido realizada com todos os candidatos da Grande Vitória neste segundo turno. O objetivo é que os eleitores tomem decisões com base em informações verificadas. Em cada checagem são disponibilizados links para que os leitores possam conhecer as fontes dos dados.

AS DECLARAÇÕES

Fabio Duarte (Rede)

"Quando o senhor (Vidigal) encerrou o seu terceiro mandato (em 2012), a Serra era a cidade mais violenta do mundo. Ganhava até de Honduras" Fabio Duarte - Candidato da Rede

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O mesmo estudo mostrou que a cidade mais violenta do Brasil, que ocupava o sexto lugar no mundo, era Maceió, com 85,8 assassinatos a cada 100 mil habitantes.

O estudo não englobou a Serra, pois considerava apenas cidades com mais de 300 mil habitantes na época, o que não era o caso. Entretanto, dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , mostraram que, em 2012, a Serra registrou 344 homicídios, uma taxa de 81,4 a cada 100 mil habitantes. Ou seja, bem inferior ao registrado na cidade de San Pedro Sula, em Honduras.

A taxa de homicídios por 100 mil habitantes é utilizada para comparar os índices de violência entre municípios diferentes, já que algumas cidades são mais populosas e outras, menos.

"Todo o processo (da acusação de agressão a ex-namorada) foi extirpado" Fabio Duarte - Candidato da Rede

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É verdadeiro que o processo de violência doméstica contra Fabio Duarte (Rede) foi extirpado, ou seja, não existe mais. O Passando a Limpo procurou a Polícia Civil e consultou os arquivos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para checar a declaração. De acordo com a Justiça, a vítima retirou a acusação contra o candidato e o processo foi arquivado em maio de 2010 por "inexistência de condição de procedibilidade da ação penal".

Segundo a Polícia Civil informou por nota nesta quinta-feira (26) à reportagem, o boletim de ocorrência que deu origem ao processo na Justiça foi registrado em 2010 na Delegacia Regional da Serra. Já o inquérito do caso foi concluído pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e "remetido à Justiça com a extinção de punibilidade". Isso quer dizer que, para a polícia, existia a infração, mas não era possível punir o autor do crime por alguma razão.

No site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é possível acompanhar o processo , aberto em março de 2010. A sentença da juíza Hermínia Azoury, em maio de 2010, determina o arquivamento do caso e a suspensão de medidas protetivas à vítima. De acordo com a juíza, "a vítima se retratou da representação oferecida" e desistiu antes mesmo de a denúncia ser recebida pela Justiça.

"No seu último mandato foi retirado R$ 40 milhões dos servidores públicos do banco Banestes, que estava em uma aplicação, e foi aplicado em um banco BVA, do Rio de Janeiro. 22 dias depois, este banco faliu. Os servidores públicos do município da Serra perderam R$ 40 milhões" Fabio Duarte - Candidato da Rede

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Os autos do processo que tramitou no TCES e também da ação de improbidade administrativa que está na Justiça Estadual apontam que os R$ 40 milhões foram investidos no Fundo Elo, gerido pelo BVA, embora o banco só detivesse 20% dos ativos aplicados no fundo (os demais eram, em sua maioria, investimentos em títulos públicos). Diante disso, o restante foi recuperado. Os R$ 8,8 milhões de prejuízo correspondem à perda de R$ 7,06 milhões com a aplicação e de R$ 1,75 milhão relativos a lucros não pagos.

A declaração de Fabio traz outros exageros. Após 22 dias da aplicação, efetuada em 27/09/2012, o Banco Central (BC) decretou intervenção no Banco BVA, como mostrou na época o G1 , no dia 19/10/2012. O processo de intervenção, em que o BC nomeia um interventor e suspende as atividades do banco, não significa a falência da instituição, mas pode provocar o fechamento dela em muitos casos. A falência do banco só foi decretada pela Justiça em setembro de 2014, como noticiou o portal UOL

O Passando a Limpo checou ainda que o dinheiro usado não estava aplicado apenas no Banestes anteriormente, mas também em fundos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, segundo a decisão do TCES, de 2017, que julgou irregulares as contas do ex-presidente do IPS Luiz Carlos de Amorim e da ex-diretora administrativa e financeira Tereza Eliza dos Santos Piol. Eles foram condenados a devolverem, juntos, o valor do prejuízo de R$ 8,8 milhões aos cofres do IPS. O caso já foi encerrado.

Os dois também foram condenados no processo por improbidade em sentença proferida em setembro de 2016 , em que a Justiça Estadual apontou os dois como responsáveis pelo prejuízo. Eles ainda recorrem da decisão.

Também foi constatado que Sergio Vidigal não é citado em nenhum dos processos, visto que os gestores do instituto são nomeados pelo prefeito, mas os regimes de Previdência possuem independência administrativa.

Sergio Vidigal (PDT)

"A Serra possui hoje um pouco mais do que 90 guardas municipais. Uma cidade com meio milhão de habitantes com pouco mais de 90 guardas municipais" Sergio Vidigal - Candidato do PDT

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Passando a Limpo consultou a Prefeitura da Serra e constatou que a afirmação é verdadeira. Segundo a administração do município, a Serra tem atualmente 99 agentes da Guarda Municipal atuando, portanto, um pouco mais do que 90, como afirmou o candidato Segio Vidigal. Também procede a afirmação de que a cidade tem mais de meio milhão de habitantes. De acordo com consultou a Prefeitura da Serra e constatou que a afirmação é. Segundo a administração do município, a Serra tem atualmente 99 agentes da Guarda Municipal atuando, portanto, um pouco mais do que 90, como afirmou o candidato Segio Vidigal. Também procede a afirmação de que a cidade tem mais de meio milhão de habitantes. De acordo com a estimativa do IBGE para 2020 , a Serra conta com 527.240 habitantes.

Passando a Limpo pela prefeitura, que explicou que esses agentes já passaram pelo curso de formação e deverão tomar posse no próximo ano. Em 2018, Durante o debate, Fabio Duarte também citou o dado sobre o número de agentes em atuação e foi mais preciso, mencionando os 99 guardas. Ele disse ainda que há "mais 60 guardas que irão ser empossados", informação que também foi confirmada aopela prefeitura, que explicou que esses agentes já passaram pelo curso de formação e deverão tomar posse no próximo ano. Em 2018, reportagem da CBN Vitória informou que 60 guardas iniciariam o curso.

"O Espírito Santo era (em 2012) o Estado mais violento do Brasil. A Serra, candidato, continua sendo o município com o maior número de homicídios do Estado do Espírito Santo" Sergio Vidigal - Candidato do PDT

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falso que o Espírito Santo era, em 2012, o Estado mais violento do Brasil. O termo é usado em referência à taxa de homicídios. Essa posição era ocupada por Alagoas, com uma taxa de 76,3 assassinatos por 100 mil habitantes, conforme divulgado pelo que o Espírito Santo era, em 2012, o Estado mais violento do Brasil. O termo é usado em referência à taxa de homicídios. Essa posição era ocupada por Alagoas, com uma taxa de 76,3 assassinatos por 100 mil habitantes, conforme divulgado pelo Mapa da Violência em 2014 . O Espírito Santo ocupava, em 2012, o segundo lugar no ranking, com 47,3 homicídios por 100 mil habitantes.

falso que a Serra continue sendo o município com o maior número de homicídios do Estado. Essa posição é ocupada, atualmente, por Cariacica, que registrou 150 assassinatos de janeiro a outubro deste ano, de acordo com os dados disponibilizados pela Também éque a Serra continue sendo o município com o maior número de homicídios do Estado. Essa posição é ocupada, atualmente, por Cariacica, que registrou 150 assassinatos de janeiro a outubro deste ano, de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) a pedido da reportagem. A Serra aparece em segundo lugar, com um total de 142 homicídios no mesmo período.

Apesar de a taxa de homicídios por 100 mil habitantes ainda não ter sido calculada e divulgada pela Sesp  isso é feito ao fim de cada ano , é possível atestar, com base nos números atuais, que ela seria menor na Serra em comparação a Cariacica. Isso porque a Serra é um município é mais populoso, com uma estimativa de 527.240 habitantes em 2020, segundo o IBGE. Enquanto Cariacica tem 383.917 habitantes.

"Construí a UPA de Carapina, a de Serra Sede e iniciei a de Castelândia naquele momento" Sergio Vidigal - Candidato do PDT

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É verdadeiro que as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina e de Serra Sede tenham sido construídas na gestão de Sergio Vidigal (2009-2012) e que a obra da de Castelândia também foi iniciada no período.

As informações foram obtidas por meio de reportagens da época e de informações disponíveis no próprio site da Prefeitura da Serra.

"Eles vão deixar a prefeitura com um déficit no IPS de R$ 2,8 bilhões" Sergio Vidigal - Candidato do PDT

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falso que o Instituto de Previdência da Serra (IPS) esteja com um rombo de R$ 2,8 bilhões. O Passando a Limpo consultou o Painel de Controle do Tribunal de Contas do Estado (TCES) e constatou que o IPS fechou 2019 com resultado positivo que o Instituto de Previdência da Serra (IPS) esteja com um rombo de R$ 2,8 bilhões. Oconsultou o Painel de Controle do Tribunal de Contas do Estado (TCES) e constatou que o IPS fechou 2019 com resultado positivo de R$ 40,2 milhões , ou seja, sobrou dinheiro em caixa. Já em 2020, o resultado parcial até outubro aponta para um déficit de R$ 354 mil , bem menor do que o citado.

Passando a Limpo, porém, explicam que o dado é bem diferente do resultado financeiro anual, pois se refere a uma projeção de quanto o instituto terá que gastar por várias décadas para custear todos os benefícios previdenciários dos atuais e futuros beneficiários. O Painel do TCES aponta ainda que a projeção de todas as despesas que o IPS terá que arcar no futuro, o chamado passivo atuarial, está em R$ 2,9 bilhões , número que se aproxima do dado mencionado. Especialistas em Previdência consultados pelo, porém, explicam que o dado é bem diferente do resultado financeiro anual, pois se refere a uma projeção de quanto o instituto terá que gastar por várias décadas para custear todos os benefícios previdenciários dos atuais e futuros beneficiários.