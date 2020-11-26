'Loucura com ciúme' e 'política do ódio': as frases do debate da Serra

"O que o atual prefeito quer é um terceiro mandato e ele está usando um candidato que não tem conhecimento da cidade, que não tem preparo, propostas, para garantir a ele esse brinquedo que quer, que é o terceiro mandato. Para continuar perseguindo, implantando o ódio na cidade, atendendo quem é aliado e não atendendo quem não é aliado. Hoje, só quem representa a alternância no poder na Serra é Sergio Vidigal"