Derrotado nas urnas, Vandinho Leite vai ficar neutro no 2º turno na Serra

Terceiro lugar na disputa pela Prefeitura da Serra, o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) não vai declarar apoio a nenhum candidato no segundo turno. O parlamentar afirmou, nesta quinta-feira (18), que ficará neutro, por entender que "roupas velhas já não cabem mais", reforçando posicionamento crítico que adotou durante a campanha.
Vandinho Leite teve 35.838 votos no primeiro turno, uma quantidade que poderia fazer diferença para um dos candidatos nesta segunda etapa. A disputa agora é entre o deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) e o vereador Fabio Duarte (Rede). Fabio é o candidato apoiado pelo prefeito Audifax Barcelos (Rede).
Articuladores políticos do PSDB já esperavam que Vandinho optasse pela neutralidade, visto que não poupou críticas à dupla Audifax e Vidigal. A expectativa, contudo, era que o tucano disputasse o segundo turno e não precisasse se posicionar.
Segundo aliados, Vandinho está visivelmente frustrado com o resultado.
"A maioria dos serranos escolheu a receita antiga, e esse voto tem de ser respeitado. Mas também em respeito aos 35.838 serranos que escolheram a renovação eu decidi não apoiar qualquer dos dois candidatos no segundo turno", declarou Vandinho, que emendou: "Vou me manter fiel ao desejo dos 16,87% da população da nossa Serra que entendeu que a cidade precisa avançar e que as roupas velhas já não nos cabem mais".
Vandinho deve liberar os vereadores do partido para escolherem com quem pretendem caminhar. O deputado é o presidente estadual do PSDB. Em Vitória, a sigla declarou apoio a Lorenzo Pazolini (Republicanos), colega de Assembleia do tucano.
Na Serra, a maioria dos candidatos derrotados deve apoiar Vidigal e Fabio ficará isolado. Até o momento, Xambinho (PL) e Luciana Malini (PP) se posicionaram em benefício do ex-prefeito.
Confira a nota na íntegra:
"Durante os últimos 45 dias apresentamos à cidade a mais factível opção de renovação entre os candidatos que estavam colocados. A campanha eleitoral foi dura: uma disputa entre dois já conhecidos modelos que se revezam no poder há 24 (e que agora vão para 28 anos) e uma forma nova de fazer política: com foco em resultados para todos. A maioria dos serranos escolheu a receita antiga, e esse voto tem de ser respeitado. Mas também em respeito aos 35.838 serranos que escolheram a renovação eu decidi não apoiar qualquer dos dois candidatos no segundo turno. Vou me manter fiel ao desejo dos 16,87% da população da nossa Serra que entendeu que a cidade precisa avançar e que as roupas velhas já não nos cabem mais."