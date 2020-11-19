Derrotado nas urnas, Vandinho Leite vai ficar neutro no 2º turno na Serra

"A maioria dos serranos escolheu a receita antiga, e esse voto tem de ser respeitado. Mas também em respeito aos 35.838 serranos que escolheram a renovação eu decidi não apoiar qualquer dos dois candidatos no segundo turno", declarou Vandinho, que emendou: "Vou me manter fiel ao desejo dos 16,87% da população da nossa Serra que entendeu que a cidade precisa avançar e que as roupas velhas já não nos cabem mais".

"Durante os últimos 45 dias apresentamos à cidade a mais factível opção de renovação entre os candidatos que estavam colocados. A campanha eleitoral foi dura: uma disputa entre dois já conhecidos modelos que se revezam no poder há 24 (e que agora vão para 28 anos) e uma forma nova de fazer política: com foco em resultados para todos. A maioria dos serranos escolheu a receita antiga, e esse voto tem de ser respeitado. Mas também em respeito aos 35.838 serranos que escolheram a renovação eu decidi não apoiar qualquer dos dois candidatos no segundo turno. Vou me manter fiel ao desejo dos 16,87% da população da nossa Serra que entendeu que a cidade precisa avançar e que as roupas velhas já não nos cabem mais."