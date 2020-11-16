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Eleições 2020: veja quem são os vereadores eleitos na Serra

Novos nomes integrarão a Câmara de Vereadores do município a partir de 2021

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 00:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 00:58
Câmara da Serra
Câmara da Serra tem 23 vereadores Crédito: Fernando Madeira
Os eleitores da Serra conheceram neste domingo (15) os novos representantes que irão integrar a Câmara Municipal a partir de 2021. Confira abaixo a relação de nomes, partidos e número de votos recebidos pelos candidatos a vereador eleitos. Os dados são da Justiça Eleitoral.
  • Teilton Valim (PP) 3.379 votos
  • Adriano Galinhão (PSB) 3.307 votos
  • Rodrigo Caldeira (PRTB) 3.022 votos
  • Saulinho da Academia (Patriota) 2.642 votos
  • Paulinho do Churrasquinho (PDT) 2.538 votos
  • Raposão (PSDB) 2.296 votos
  • Ericson Duarte (Rede) 2.269
  • Dr. William Miranda (PL) 2.188 votos
  • Fred (PSDB) 2.157 votos
  • Igor Elson (Podemos) 2.151 votos
  • Jefinho do Balneário (PL) 2.149 votos
  • Professor Rurdiney (PSB) 2.129 votos
  • Elcimara Loureiro (PP) 2.057 votos
  • Willian da Elétrica (PDT)  1.941 votos
  • Professor Alex Bulhões (PMN) 1.894 votos
  • Sergio Peixoto (PROS) 1.886 votos
  • Rodrigo Caçulo (Republicanos)  1.858 votos
  • Wellington Alemão (DEM)  1.838 votos
  • Anderson Muniz (Podemos) 1.812 votos
  • Professor Artur Costa (Solidariedade) 1.771 votos
  • Raphaela Moraes (Rede) 1.659 votos
  • Pablo Muribeca (Patriota) 1.536 votos
  • Cleber Serrinha (PDT) 1.391 votos

RENOVAÇÃO

Na Câmara da Serra, a renovação alcançou a marca de 78% com a eleição de 18 novos vereadores. Eles vão assumir a bancada legislativa da cidade em 2021.
  • Dentre os novos estão:
  • Teilton Valim (PP)
  • Saulinho da Academia (Patriota)
  • Paulinho do Churrasquinho (PDT)
  • Dr. Willian Miranda (PL)
  • Fred (PSDB)
  • Igor Elson (Pode)
  • Jefinho do Balneário (PL)
  • Professor Rurdiney (PSB)
  • Elcimara Loureiro (PP)
  • Willian da Elétrica (PDT)
  • Professor Alex Bulhões (PMN)
  • Sergio Peixoto (PROS)
  • Rodrigo Caçulo (Republicanos)
  • Anderson Muniz (PODE)
  • Professor Artur Costa (Solidariedade)
  • Raphaela Moraes (Rede)
  • Pablo Muribeca (Patriota)
  • Cleber Serrinha (PDT)
Dos atuais 23 parlamentares, 20 tentaram a reeleição, mas somente cinco deles conseguiram votos suficientes para garantir sua presença em uma nova legislatura.
  • São eles:
  • Adriano Galinhão (PSB)
  • Ericson Duarte (Rede)
  • Raposão (PSDB)
  • Rodrigo Caldeira (PRTB)
  • Welington Alemão (DEM)

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A Câmara da Serra enfrentou muitas dificuldades na legislatura que se encerra neste final de 2020, com vereadores sendo afastados. Mas nenhum dos que tentaram um novo mandato foi reeleito. É o caso de Fabão da Habitação (PSB) que havia assumido a vaga de Neidia Pimentel (sem partido), tentou se reeleger e não conseguiu. 
O mesmo aconteceu com Fabio Latino (PSB), que assumiu após a morte do vereador Cabo Porto. Ele chegou a substituir por alguns meses, durante este ano, Geraldinho Feu Rosa (PMB), quando de seu afastamento. Este até retornou à Câmara para finalizar o mandato, mas não foi reeleito.
Wanildo Pascoal Sarnaglia (PSD) substituiu o vereador afastado Nacib Haddad Neto (DEM), outro que voltou a disputar o pleito e não foi bem sucedido. Já Wanildo ensaiou concorrer, mas renunciou à candidatura.
Na cidade, três vereadores não disputaram a reeleição: Geraldinho PC (PDT), Quélcia Mara Fraga Gonçalves (PRB) e Fábio Duarte (Rede). O redista recebeu apoio do prefeito Audifax Barcelos (Rede) para sucedê-lo na prefeitura do município. Ele vai ao segundo turno disputar a vaga com Sérgio Vidigal (PDT).

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