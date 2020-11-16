Eleições 2020: veja quem são os vereadores eleitos na Serra

Câmara da Serra tem 23 vereadores Crédito: Fernando Madeira

vereador eleitos. Os dados são da Justiça Eleitoral. Os eleitores da Serra conheceram neste domingo (15) os novos representantes que irão integrar a Câmara Municipal a partir de 2021. Confira abaixo a relação de nomes, partidos e número de votos recebidos pelos candidatos aeleitos. Os dados são da Justiça Eleitoral.

Teilton Valim (PP) 3.379 votos

(PP) 3.379 votos Adriano Galinhão (PSB) 3.307 votos

(PSB) 3.307 votos Rodrigo Caldeira (PRTB) 3.022 votos

(PRTB) 3.022 votos Saulinho da Academia (Patriota) 2.642 votos

(Patriota) 2.642 votos Paulinho do Churrasquinho (PDT) 2.538 votos

(PDT) 2.538 votos Raposão (PSDB) 2.296 votos

(PSDB) 2.296 votos Ericson Duarte (Rede) 2.269

(Rede) 2.269 Dr. William Miranda (PL) 2.188 votos

(PL) 2.188 votos Fred (PSDB) 2.157 votos

(PSDB) 2.157 votos Igor Elson (Podemos) 2.151 votos

(Podemos) 2.151 votos Jefinho do Balneário (PL) 2.149 votos

(PL) 2.149 votos Professor Rurdiney (PSB) 2.129 votos

(PSB) 2.129 votos Elcimara Loureiro (PP) 2.057 votos

(PP) 2.057 votos Willian da Elétrica (PDT) 1.941 votos

(PDT) 1.941 votos Professor Alex Bulhões (PMN) 1.894 votos

(PMN) 1.894 votos Sergio Peixoto (PROS) 1.886 votos

(PROS) 1.886 votos Rodrigo Caçulo (Republicanos) 1.858 votos

(Republicanos) 1.858 votos Wellington Alemão (DEM) 1.838 votos

(DEM) 1.838 votos Anderson Muniz (Podemos) 1.812 votos

(Podemos) 1.812 votos Professor Artur Costa (Solidariedade) 1.771 votos

(Solidariedade) 1.771 votos Raphaela Moraes (Rede) 1.659 votos

(Rede) 1.659 votos Pablo Muribeca (Patriota) 1.536 votos

(Patriota) 1.536 votos Cleber Serrinha (PDT) 1.391 votos

RENOVAÇÃO

Na Câmara da Serra, a renovação alcançou a marca de 78% com a eleição de 18 novos vereadores. Eles vão assumir a bancada legislativa da cidade em 2021.

Dentre os novos estão:



Teilton Valim (PP)

Saulinho da Academia (Patriota)

Paulinho do Churrasquinho (PDT)

Dr. Willian Miranda (PL)

Fred (PSDB)

Igor Elson (Pode)

Jefinho do Balneário (PL)

Professor Rurdiney (PSB)

Elcimara Loureiro (PP)

Willian da Elétrica (PDT)

Professor Alex Bulhões (PMN)

Sergio Peixoto (PROS)

Rodrigo Caçulo (Republicanos)

Anderson Muniz (PODE)

Professor Artur Costa (Solidariedade)

Raphaela Moraes (Rede)

Pablo Muribeca (Patriota)

Cleber Serrinha (PDT)

Dos atuais 23 parlamentares, 20 tentaram a reeleição, mas somente cinco deles conseguiram votos suficientes para garantir sua presença em uma nova legislatura.

São eles:



Adriano Galinhão (PSB)

Ericson Duarte (Rede)

Raposão (PSDB)

Rodrigo Caldeira (PRTB)

Welington Alemão (DEM)

Câmara da Serra enfrentou muitas dificuldades na legislatura que se encerra neste final de 2020 , com vereadores sendo afastados. Mas nenhum dos que tentaram um novo mandato foi reeleito. É o caso de Fabão da Habitação (PSB) que havia assumido a vaga de Neidia Pimentel (sem partido), tentou se reeleger e não conseguiu.

Wanildo Pascoal Sarnaglia (PSD) substituiu o vereador afastado Nacib Haddad Neto (DEM), outro que voltou a disputar o pleito e não foi bem sucedido. Já Wanildo ensaiou concorrer, mas renunciou à candidatura.