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Condenado por rachid

Suplente vai assumir lugar de vereador afastado na Serra

Geraldinho Feu Rosa foi condenado após ser flagrado pedindo parte dos salários dos funcionários do próprio gabinete. Fabio Latino vai ficar com a vaga

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 20:18
Geraldinho Feu Rosa, vereador da Serra, foi flagrado em vídeo falando sobre arrecadar dinheiro de funcionários Crédito: Reprodução
O suplente do vereador afastado Geraldinho Feu Rosa (sem partido),  Fabio Latino (PSB), vai assumir o mandato na Serra. É o que determina decisão, desta sexta-feira (24),  do juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, da Vara da Fazenda Pública Municipal da cidade. 
Geraldinho está longe do Legislativo municipal desde junho de 2019, também por decisão judicial. Ele foi condenado, em dezembro, à perda do cargo em ação de improbidade administrativa pela prática conhecida como rachid. O vereador ficava com parte do salário dos funcionários do próprio gabinete. Foi até flagrado em vídeo pedindo cerca de 10% dos valores recebidos mensalmente pelos servidores. 
O advogado Helio Maldonado, que atua na defesa de Geraldinho, vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) contra a condenação e alega que as contribuições eram voluntárias. Como ainda há possibilidade de recurso, complementa a defesa, a perda do cargo não se efetiva por enquanto. Geraldinho continua como vereador afastado, recebendo o salário de R$ 9,2 mil brutos. 

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Esse mesmo valor será pago ao suplente Fabio Latino. A Câmara da Serra ainda não foi notificada sobre a decisão, mas informou, por meio da assessoria de imprensa, que vai cumprir o que foi determinado. 

OUTROS CASOS

Outros dois vereadores da cidade, Neidia Pimentel (sem partido) e Nacib Haddad (PDT) também estão afastados dos cargos por decisão judicial e contam com os salários integralmente. Os suplentes deles, Fabão da Habitação (PSD) e Wanildo Sarnaglia (Avante),  atuam na Casa. 
Como Latino ainda não havia sido convocado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede), o suplente decidiu acionar a Justiça. O juiz, considerando que o prazo de 120 dias previsto no regimento interno já foi ultrapassado (Geraldinho está afastado há cerca de sete meses), determinou que Caldeira faça a convocação imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. A decisão é liminar, ou seja, provisória.
No processo, a Câmara da Serra alegou que o regimento não foi descumprido porque o caso de Geraldinho não se trata de vacância de cargo e muito menos licença. A defesa de Latino, por sua vez, pontuou que suplentes de outros vereadores afastados judicialmente assumiram os mandatos. 

PRIMEIRA VEZ

Fabio Latino diz ter uma boa relação com o prefeito Audifax Barcelos (Rede). "Acho que é um bom gestor, mas vou votar naquilo que eu achar importante para a cidade, não só porque o Executivo quer", afirmou. 
Esse é a primeira vez que Latino assume um mandato. Ele estreou nas urnas em 2016. É servidor efetivo da Prefeitura da Serra. 

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