Suplente vai assumir lugar de vereador afastado na Serra

Geraldinho Feu Rosa, vereador da Serra, foi flagrado em vídeo falando sobre arrecadar dinheiro de funcionários Crédito: Reprodução

O suplente do vereador afastado Geraldinho Feu Rosa (sem partido), Fabio Latino (PSB), vai assumir o mandato na Serra. É o que determina decisão, desta sexta-feira (24), do juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, da Vara da Fazenda Pública Municipal da cidade.

O advogado Helio Maldonado, que atua na defesa de Geraldinho, vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) contra a condenação e alega que as contribuições eram voluntárias. Como ainda há possibilidade de recurso, complementa a defesa, a perda do cargo não se efetiva por enquanto. Geraldinho continua como vereador afastado, recebendo o salário de R$ 9,2 mil brutos.

Esse mesmo valor será pago ao suplente Fabio Latino. A Câmara da Serra ainda não foi notificada sobre a decisão, mas informou, por meio da assessoria de imprensa, que vai cumprir o que foi determinado.

OUTROS CASOS

Outros dois vereadores da cidade, Neidia Pimentel (sem partido) e Nacib Haddad (PDT) também estão afastados dos cargos por decisão judicial e contam com os salários integralmente. Os suplentes deles, Fabão da Habitação (PSD) e Wanildo Sarnaglia (Avante), atuam na Casa.

Como Latino ainda não havia sido convocado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira (Rede), o suplente decidiu acionar a Justiça. O juiz, considerando que o prazo de 120 dias previsto no regimento interno já foi ultrapassado (Geraldinho está afastado há cerca de sete meses), determinou que Caldeira faça a convocação imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. A decisão é liminar, ou seja, provisória.

No processo, a Câmara da Serra alegou que o regimento não foi descumprido porque o caso de Geraldinho não se trata de vacância de cargo e muito menos licença. A defesa de Latino, por sua vez, pontuou que suplentes de outros vereadores afastados judicialmente assumiram os mandatos.

PRIMEIRA VEZ

Fabio Latino diz ter uma boa relação com o prefeito Audifax Barcelos (Rede). "Acho que é um bom gestor, mas vou votar naquilo que eu achar importante para a cidade, não só porque o Executivo quer", afirmou.