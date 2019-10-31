Justiça nega retorno de Nacib Haddad à Câmara da Serra

Vereador Nacib Haddad está afastado desde abril Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

Nacib é acusado pelo Ministério Público Estadual , no âmbito da Operação Assepsia, de fraude em contratações públicas de serviços de limpeza e cartel, prática ilegal combinada entre duas ou mais empresas de um mesmo setor para controlar o mercado.

Durante o julgamento na 1ª Câmara Criminal do TJES defesa de Nacib argumentou que o vereador está afastado de suas funções há mais de 180 dias, ultrapassando o prazo legal da medida cautelar deferida.

No entanto, o desembargador Willian Silva, que é relator do recurso, afirmou não encontrar razões para permitir que Nacib retorne ao posto, que hoje é ocupado pelo suplente Wanildo Sarnaglia (Avante).

Eu não vislumbro, nesse momento processual, motivos para alterar o posicionamento anteriormente adotado quanto à necessidade da manutenção de afastamento da função de vereador, declarou o magistrado.

Procurado pela reportagem, o vereador Nacib Haddad afirma que respeita a decisão do desembargador, mas discorda da decisão. Por isso, sua defesa entrará com um novo recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O desembargador alega que como empresário eu não poderia prestar serviço como vereador, mas o regimento interno e a Lei Orgânica do município são claros, eu não posso concorrer à licitações no município da Serra, mas eu nunca fiz isso, argumenta.