Vereador afastado da Serra vai voltar ao cargo

Geraldinho Feu Rosa, vereador da Serra, foi flagrado em vídeo falando sobre arrecadar dinheiro de funcionários Crédito: Reprodução

O vereador afastado Geraldinho Feu Rosa (sem partido) vai voltar à Câmara da Serra. O desembargador substituto Raimundo Ribeiro admitiu, nesta sexta-feira (21), um recurso com efeito suspensivo.

Isso faz com que a determinação anterior de afastamento, da Justiça de primeiro grau, perca o efeito ao menos até que a apelação da defesa seja julgada pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Na prática, de acordo com o advogado Helio Maldonado, que defende Geraldinho, o parlamentar deve reocupar a cadeira para a qual foi eleito em 2016 na Câmara provavelmente já na próxima quinta-feira (27), após o Carnaval.

Consequentemente, o suplente Fabio Latino (PSB) perde o lugar no Legislativo.

A Câmara da Serra informou à reportagem de A Gazeta que a decisão deve ser cumprida na quinta-feira (próximo dia útil) com data retroativa a esta sexta.

VÍDEO

Nos quase oito meses de afastamento, o vereador recebeu o salário de R$ 9,2 mil brutos mensais integralmente. A decisão judicial não implicava em redução ou cessação da remuneração.

CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS