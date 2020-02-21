Vereador afastado da Serra vai voltar ao cargo

O vereador afastado Geraldinho Feu Rosa (sem partido) vai voltar à Câmara da Serra. O desembargador substituto Raimundo Ribeiro admitiu, nesta sexta-feira (21), um recurso com efeito suspensivo.
Isso faz com que a determinação anterior de afastamento, da Justiça de primeiro grau, perca o efeito ao menos até que a apelação da defesa seja julgada pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
Na prática, de acordo com o advogado Helio Maldonado, que defende Geraldinho, o parlamentar deve reocupar a cadeira para a qual foi eleito em 2016 na Câmara provavelmente já na próxima quinta-feira (27), após o Carnaval.
Consequentemente, o suplente Fabio Latino (PSB) perde o lugar no Legislativo.
A Câmara da Serra informou à reportagem de A Gazeta que a decisão deve ser cumprida na quinta-feira (próximo dia útil) com data retroativa a esta sexta.
Geraldinho está afastado desde junho de 2019 e foi condenado em primeira instância em ação de improbidade por rachid, que é a prática de exigir e ficar com parte dos salários dos próprios servidores.
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Nos quase oito meses de afastamento, o vereador recebeu o salário de R$ 9,2 mil brutos mensais integralmente. A decisão judicial não implicava em redução ou cessação da remuneração.
CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS
A defesa de Geraldinho Feu Rosa afirma que ele não ficava com parte dos salários dos funcionários. O que havia, de acordo com Helio Maldonado, eram contribuições voluntárias para ações assistenciais. "Flores para sessão de homenagem a professor, confraternização de gabinete. O dinheiro tinha destino certo, não era para o bolso dele. Ele mesmo contribuía todo mês", diz Maldonado.