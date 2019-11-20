MPES pede que vereador da Serra continue afastado e perca mandato

Em vídeo, vereador Geraldinho Feu Rosa pede parte dos salários dos servidores Crédito: Reprodução/Vídeo

A juíza Telmelita Guimarães Alves, da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, decidiu em junho e em caráter liminar (provisório), afastar Geraldinho por 180 dias. Mesmo fora da Câmara, ele continua recebendo um salário de R$ 9,2 mil.

O processo contra o parlamentar entrou na reta final, quando as partes entregam suas alegações finais. No documento assinado pela promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim no dia 11 de novembro, o Ministério Público afirma que a suspensão dos direitos políticos de Geraldinho é "extremamente necessária" porque ficou demonstrado, de acordo com o texto, que houve uso das dependências da Câmara e da remuneração dos servidores para finalidades eleitorais, o que configuraria abuso de poder político.

Segundo o Ministério Público, os valores seriam utilizados para a manutenção do reduto eleitoral de Geraldinho e para financiar sua campanha em 2020 e seriam repassados pelos seus assessores, "sob ameaça de que seriam exonerados caso não o fizessem".

ELEIÇÃO

Para o MP, um retorno de Geraldinho ao cargo de vereador é um risco para que as "condutas ilegais voltem a ser praticadas" por ele "em data muito próxima ao futuro pleito eleitoral".

"Permitir que o requerido seja reconduzido ao cargo de vereador do município da Serra/ES, demonstra-se como um evidente risco de que tais condutas ilegais voltem a ser praticadas pelo requerido em data muito próxima do futuro pleito eleitoral municipal, o que também colocaria em risco o resultado útil do presente processo", argumentou a promotora.

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