Ex-assessores dizem que vereador da Serra pedia dinheiro para eleição

Em vídeo, vereador Geraldinho Feu Rosa pede parte dos salários dos servidores Crédito: Reprodução/Vídeo

Com os depoimentos, chegou ao fim a chamada fase da instrução processual. O vereador, fora da Câmara da Serra desde junho, poderá ser, em breve, condenado ou absolvido no processo que responde por suspeitas de improbidade administrativa. A investigação chegou a um vídeo, feito por um ex-funcionário , no qual Geraldinho aparece falando sobre receber parte dos salários dos comissionados - prática popularmente conhecida por "rachid".

"Isso aqui é para a campanha. O meu também é para a campanha. Se nós tivermos que fazer qualquer negócio de festa, é independente desse dinheiro aqui. O dinheiro não é meu não", diz, em trecho da reunião gravada em outubro de 2018.

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Na reunião, o vereador mencionou até como se dariam os pagamentos, conforme os salários de cada comissionado. Funcionários com salários de até R$ 1,5 mil pagariam R$ 150. Quem ganhasse acima de R$ 2 mil repassaria R$ 200. O chefe de gabinete repassaria R$ 250.

O órgão ministerial aponta atos de improbidade administrativa com uso de assessores e dependências da Câmara com finalidade eleitoral. É um rachid que avalia como abuso de poder político.

A defesa sustenta que a arrecadação sempre foi voluntária, os assessores não eram obrigados a entregar partes dos salários. Confirma, porém, o uso assistencialista do recurso, o que não entende como ato de improbidade. O vídeo, frisa a defesa, é referente a uma segunda etapa dos pedidos, que teriam ficado apenas na conversa, sem recolhimento efetivo.

"O Geraldo é inocente. Ele é um pedreiro, uma pessoa muito simples. Dois assessores exonerados viraram desafetos e colocaram que contribuição era obrigatória, mas outros 15 dizem que era voluntária. A nossa linha é que, na primeira fase, houve voluntariedade e, na segunda, quando houve o vídeo, ele foi induzido a ter aquela conversa", afirmou o advogado Helio Deivid Maldonado.

Com o fim da instrução, Maldonado pediu para que a Justiça restabeleça o mandato de Geraldinho Feu Rosa. A juíza Telmelita Guimarães Alves abriu prazo para que o MPES se manifeste a respeito.

OS DEPOIMENTOS

A defesa de Geraldinho selecionou duas pessoas, ex-funcionárias, para serem ouvidas na segunda. Uma falou na condição de testemunha, outra na de informante. Ambas disseram não haver retaliação para os comissionados que não retirassem parte dos salários. O dinheiro era usado para ações assistencialistas como pagar conta de luz de pessoas que pediam ajuda, alugar ônibus para velórios e comprar cestas básicas.

"O dinheiro era para compra de cestas básicas, aluguel de ônibus para velório, pagamentos de conta de luz de pessoas que apareciam pedindo ajuda, financiamento da campanha de liderança comunitária. Também foi utilizado para uma confraternização em pizzaria. Também era utilizado para fazer festas de aniversários dos servidores", disse a a mulher.

As testemunhas selecionadas pelo MPES, porém, afirmaram que os repasses eram obrigatórios, sob pena de perder o emprego no gabinete.