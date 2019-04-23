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Infidelidade partidária

PSB da Serra desfilia vereador Geraldinho Feu Rosa

Geraldinho Feu Rosa foi alvo de processo na Comissão de Ética da legenda após as eleições de 2018. É o mesmo vereador que é investigado por rachid, mas não foi esse o motivo da desfiliação

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 00:54

Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

23 abr 2019 às 00:54
Geraldinho participou de reunião do PSB para decidir sobre punição da Comissão de Ética Crédito: Divulgação/PSB
O diretório do PSB da Serra decidiu, em reunião na noite desta segunda-feira (22), pela desfiliação compulsória do vereador do município Geraldinho Feu Rosa.
O parlamentar foi alvo de um processo na Comissão de Ética do partido, aberto em novembro do ano passado, por ter apoiado e participado da campanha de candidatos de outras legendas, o que foi enquadrado como infidelidade partidária. Um dos candidatos que Geraldinho teria apoiado foi o ex-conselheiro do Tribunal de Contas Marcos Madureira (PRP). Ele teria ido, inclusive, para a reunião desta segunda, com o carro adesivado ainda com material de campanha do candidato. 
Geraldinho também é investigado pelo Ministério Público Estadual (MPES) por ter cometido rachid na Câmara da Serra, mas essa conduta não foi apurada no processo do partido. A decisão será comunicada nos próximos dias à Justiça Eleitoral, e ela não implica na perda do cargo. 
"O processo foi instaurado na Comissão de Ética, o vereador foi ouvido, a admitiu que apoiou pessoas de outros partidos na campanha. Por isso, o relatório concluiu pela sua expulsão. No entanto, o presidente municipal trouxe a possibilidade de que a punição fosse a desfiliação, que é prevista no estatuto e é menos traumática. O sentimento do partido foi de que não é desejável manter alguém com esta prática", afirmou o membro da Comissão de Ética Estadual Odmar Péricles.
Na reunião, 18 membros votaram pela desfiliação, 3 votaram pela expulsão e houve 2 abstenções.  
Em nota, o presidente municipal do PSB, Marcos Tongo, justificou a aplicação da punição de desfiliação, em vez da expulsão. "Ambas decisões possuem o mesmo efeito, porém para evitar constrangimento ao edil decidiu-se pela desfiliação que tem conotação mais socialista e menos agressiva. Em qualquer circunstância o vereador Geraldo Carneiro poderá recorrer à instância superior, e caso a Executiva Estadual mantenha a decisão poderá recorrer em último grau à Executiva Nacional", afirmou. 
O vereador foi procurado pela reportagem do Gazeta Online, mas não quis comentar a decisão. Ele afirmou que vai avaliar a possibilidade de recurso. 
 

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