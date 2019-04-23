PSB da Serra desfilia vereador Geraldinho Feu Rosa

Geraldinho participou de reunião do PSB para decidir sobre punição da Comissão de Ética Crédito: Divulgação/PSB

Serra decidiu, em reunião na noite desta segunda-feira (22), pela desfiliação compulsória do vereador do município Geraldinho Feu Rosa. O diretório do PSB dadecidiu, em reunião na noite desta segunda-feira (22), pela desfiliação compulsória do vereador do município

O parlamentar foi alvo de um processo na Comissão de Ética do partido, aberto em novembro do ano passado, por ter apoiado e participado da campanha de candidatos de outras legendas, o que foi enquadrado como infidelidade partidária. Um dos candidatos que Geraldinho teria apoiado foi o ex-conselheiro do Tribunal de Contas Marcos Madureira (PRP). Ele teria ido, inclusive, para a reunião desta segunda, com o carro adesivado ainda com material de campanha do candidato.

por ter cometido rachid na Câmara da Serra, mas essa conduta não foi apurada no processo do partido. A decisão será comunicada nos próximos dias à Justiça Eleitoral, e ela não implica na perda do cargo. Geraldinho também é investigado pelo Ministério Público Estadual (MPES)mas essa conduta não foi apurada no processo do partido. A decisão será comunicada nos próximos dias à Justiça Eleitoral, e ela não implica na perda do cargo.

"O processo foi instaurado na Comissão de Ética, o vereador foi ouvido, a admitiu que apoiou pessoas de outros partidos na campanha. Por isso, o relatório concluiu pela sua expulsão. No entanto, o presidente municipal trouxe a possibilidade de que a punição fosse a desfiliação, que é prevista no estatuto e é menos traumática. O sentimento do partido foi de que não é desejável manter alguém com esta prática", afirmou o membro da Comissão de Ética Estadual Odmar Péricles.

Na reunião, 18 membros votaram pela desfiliação, 3 votaram pela expulsão e houve 2 abstenções.

Em nota, o presidente municipal do PSB, Marcos Tongo, justificou a aplicação da punição de desfiliação, em vez da expulsão. "Ambas decisões possuem o mesmo efeito, porém para evitar constrangimento ao edil decidiu-se pela desfiliação que tem conotação mais socialista e menos agressiva. Em qualquer circunstância o vereador Geraldo Carneiro poderá recorrer à instância superior, e caso a Executiva Estadual mantenha a decisão poderá recorrer em último grau à Executiva Nacional", afirmou.

O vereador foi procurado pela reportagem do Gazeta Online, mas não quis comentar a decisão. Ele afirmou que vai avaliar a possibilidade de recurso.