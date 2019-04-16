Câmara da Serra recorre contra anulação de investigações sobre Audifax

Entre os argumentos expostos nos recursos, a Procuradoria defende que não há ilegalidade no desmembramento de uma mesma denúncia em oito comissões processantes.

“A condução de tais comissões, bem como seu fracionamento, está na conveniência e oportunidade e está fora da competência do Poder Judiciário, uma vez que o referido mérito diz respeito à aplicação, isto é, ao uso das faculdades no caso concreto, a saber, à razão especial, à conveniência, à oportunidade do ato”, diz um trecho do documento.