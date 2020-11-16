Apoiado por Audifax, Fabio Duarte aposta em renovação para ser eleito em 2º turno na Serra

Fabio Duarte comemorando sua ida para o segundo turno nas eleições na Serra Crédito: Daniel Pasti

Candidato a prefeito da Serra , Fabio Duarte (Rede) foi o segundo mais votado neste domingo (15) e vai enfrentar o deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) no segundo turno, no próximo dia 29. Fabio, que é apoiado pelo atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), aposta na renovação como trunfo para ser eleito.

Durante comemoração após o resultado no comitê de campanha do partido, Fabio reiterou que se sente o representante de uma "nova política" e espera que a população do município entenda isso também. Ele teve 19,39% dos votos válidos, contabilizando 41.194 e ficando em segundo lugar. Já Vidigal conseguiu 47,46% dos votos válidos, sendo 100.837 votos.

Eu pedi isso à população, a oportunidade para que pudéssemos renovar a política da nossa cidade sem perder os avanços que já foram conquistados. Precisamos fazer com que a cidade avance ainda mais, principalmente nas questões de saúde e educação. Minha família é usuária do sistema de saúde público da Serra, meus filhos estudam em escola pública, então sei o que a população sente na pele, afirmou.

Chegada de Fabio Duarte ao comitê de campanha, na Serra, após confirmação de ida para o segundo turno Crédito: Daniel Pasti

Fabio Duarte também espera que, tendo 15 dias para o segundo turno, consiga apresentar ainda mais propostas para a população da Serra. O candidato da Rede ocupa o cargo de vereador, seu primeiro posto na política, e disputa pela primeira vez a prefeitura da cidade. Ele alfinetou seu adversário no segundo turno, Sérgio Vidigal (PDT), alegando que a experiência nem sempre é o caminho mais seguro.

"A população conseguiu assimilar o que a gente propôs para a cidade. Com esse tempo que terei agora para que eu possa me apresentar melhor para cidade, a população vai entender melhor o que iremos propor para a Serra. A cidade teve anos obscuros, muitos dizem que o caminho seguro é a experiência, e eu tenho dito que o caminho seguro para a nossa cidade é o caminho da honestidade, algo que há anos atrás nós não tínhamos", disse.

"Hoje temos título de transparência e não podemos perder isso. Temos nota A em gestão financeira e não podemos perder isso. Nem sempre a experiência pode ser a solução para uma cidade que precisa avançar, renovar. Eu conheço as necessidades e sei onde nós vamos precisar focar para a cidade avançar mais" Fabio Duarte (Rede) - Candidato a prefeito na Serra

Sobre a estratégia para o segundo turno, Fabio afirmou que pretende buscar apoio dos outros candidatos. Ele disse que espera a ajuda dos outros participantes para auxiliar na renovação da política da Serra.

Acho que o diálogo é necessário em tudo que fazemos. Nós iremos, sim, conversar com outros candidatos e convidá-los a nos ajudar com essa renovação da cidade, finalizou.

Fabio Duarte votando com sua família Crédito: Vanessa Martão/Divulgação