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Eleições 2020

Apoiado por Audifax, Fabio Duarte aposta em renovação para ser eleito em 2º turno na Serra

Fabio foi o segundo mais votado neste domingo (15,  na Serra, e enfrentará Sergio Vidigal (PDT) no dia 29 de novembro na disputa pela prefeitura

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 23:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 23:03
Fabio Duarte comemorando sua ida para o segundo turno nas eleições na Serra
Fabio Duarte comemorando sua ida para o segundo turno nas eleições na Serra Crédito: Daniel Pasti
Candidato a prefeito da Serra, Fabio Duarte (Rede) foi o segundo mais votado neste domingo (15) e vai enfrentar o deputado federal e ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) no segundo turno, no próximo dia 29.  Fabio, que é apoiado pelo atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), aposta na renovação como trunfo para ser eleito.
Durante comemoração após o resultado no comitê de campanha do partido, Fabio reiterou que se sente o representante de uma "nova política" e espera que a população do município entenda isso também. Ele teve 19,39% dos votos válidos, contabilizando 41.194 e ficando em segundo lugar. Já Vidigal conseguiu 47,46% dos votos válidos, sendo 100.837 votos.
Eu pedi isso à população, a oportunidade para que pudéssemos renovar a política da nossa cidade sem perder os avanços que já foram conquistados. Precisamos fazer com que a cidade avance ainda mais, principalmente nas questões de saúde e educação. Minha família é usuária do sistema de saúde público da Serra, meus filhos estudam em escola pública, então sei o que a população sente na pele, afirmou.
Chegada de Fabio Duarte ao comitê de campanha, na Serra, após confirmação de ida para o segundo turno
Chegada de Fabio Duarte ao comitê de campanha, na Serra, após confirmação de ida para o segundo turno Crédito: Daniel Pasti

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Fabio Duarte também espera que, tendo 15 dias para o segundo turno, consiga apresentar ainda mais propostas para a população da Serra. O candidato da Rede ocupa o cargo de vereador, seu primeiro posto na política, e disputa pela primeira vez a prefeitura da cidade. Ele alfinetou seu adversário no segundo turno, Sérgio Vidigal (PDT), alegando que a experiência nem sempre é o caminho mais seguro.
"A população conseguiu assimilar o que a gente propôs para a cidade. Com esse tempo que terei agora para que eu possa me apresentar melhor para cidade, a população vai entender melhor o que iremos propor para a Serra. A cidade teve anos obscuros, muitos dizem que o caminho seguro é a experiência, e eu tenho dito que o caminho seguro para a nossa cidade é o caminho da honestidade, algo que há anos atrás nós não tínhamos", disse.
"Hoje temos título de transparência e não podemos perder isso. Temos nota A em gestão financeira e não podemos perder isso. Nem sempre a experiência pode ser a solução para uma cidade que precisa avançar, renovar. Eu conheço as necessidades e sei onde nós vamos precisar focar para a cidade avançar mais"
Fabio Duarte (Rede) - Candidato a prefeito na Serra
Sobre a estratégia para o segundo turno, Fabio afirmou que pretende buscar apoio dos outros candidatos. Ele disse que espera a ajuda dos outros participantes para auxiliar na renovação da política da Serra.
Acho que o diálogo é necessário em tudo que fazemos. Nós iremos, sim, conversar com outros candidatos e convidá-los a nos ajudar com essa renovação da cidade, finalizou.
Fabio Duarte votando com sua família
Fabio Duarte votando com sua família Crédito: Vanessa Martão/Divulgação

No começo das pesquisas, você era o 4º colocado na Serra. Como analisa a trajetória até conseguir ir ao segundo turno?

Em momento nenhum minha fé foi abalada. Eu sabia que estaria nessa posição, mesmo com as pesquisas mostrando o contrário. Sou grato à população, que ouviu aquilo que eu passei para a cidade. Pedi para a população a oportunidade para que nós possamos renovar a política da cidade.

Quais são as estratégias para o segundo turno, pensa em fazer alianças com outros candidatos?

Acho que o diálogo é necessário em tudo que fazemos. Sempre fui uma pessoa de dialogar, e acho que a política é um diálogo constante. Iremos conversar com os demais candidatos e convidá-los a nos ajudar nessa renovação da cidade.

A quantidade de votos que conseguiu angariar nos últimos dias da campanha para ir ao segundo turno foi uma surpresa?

O sentimento é de gratidão, acho que a população conseguiu assimilar o que a gente propôs para a cidade. Acredito que, com esse tempo que terei agora para me apresentar, a população vai entender melhor aquilo que iremos propor para a cidade. 

Acha que a experiência na política do Sérgio Vidigal, seu adversário no segundo turno, será um diferencial na disputa?

O caminho seguro para a nossa cidade é a honestidade, coisa que há anos não tinha. Hoje, a cidade tem título de transparência e nós não podemos perder isso. Hoje, a cidade tem "nota A" em gestão financeira e nós não podemos perder isso. Nem sempre a experiência é a solução para uma cidade que hoje precisa se renovar e avançar.

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