Victor Coelho é reeleito com 53,25% dos votos em Cachoeiro de Itapemirim

Vitor Coelho já despontava nas pesquisas de intenção de voto, acompanhou a eleição de sua residência Crédito: Arte Geraldo Neto

Com 100% das urnas apuradas, o atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim , Victor Coelho (PSB), está reeleito. Ele recebeu 51.926 votos, o que corresponde a 53,25% dos votos válidos computados pela Justiça Eleitoral. O candidato Diego Libardi (DEM) ficou em segundo lugar, com 17,74%.

Em seguida estão:

Jonas Nogueira (PL) 10,70%

(PL) 10,70% Renata Fiorio (PSD) 7,21%

(PSD) 7,21% Fayda Belo (PP) 2,50%

(PP) 2,50% Dr. Izaias Junior (PSDB) 2,20%

(PSDB) 2,20% Joana D Arck (PT) 2,16%

(PT) 2,16% Fabricio do Zumbi (PDT) 2,03%

(PDT) 2,03% Subtenente Paulo Sergio (PTB) 1,31%



(PTB) 1,31% Professor Breno (PROS) 0,47%



(PROS) 0,47% Guilherme Nascimento (PSOL) 0,28%



(PSOL) 0,28% Josue Batista (subjudice) (PSC) 0,14%



CONTINUIDADE

Victor Coelho acompanhou a apuração e o resultado das eleições em sua casa, no Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim. Depois, seguiu para uma produtora da campanha, no bairro Recanto, para atender a imprensa. 'O cachoeirense reconheceu o trabalho que fizemos e nos deu mais uma oportunidade de continuar melhorando a vida. Então, eu e Coronel Guedes, temos a responsabilidade ainda maior de dar continuidade a este trabalho, de continuar cuidando da vida das pessoas. Precisamos unir forças para seguir em frente", disse.

Apoiadores comemoram a vitória de Victor Coelho em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ Comitê de campanha

Em tom de continuidade de seu governo, Victor Coelho deu entrevista após o resultado das eleições. Ao lado do vice, Coronel Ruy Guedes (Podemos), disse que, diferente das últimas eleições, quando houve ruptura com o então vice, Jonas Nogueira, a relação desta vez será de contribuição.

Não estamos pensando em nova estrutura de secretariado. Vamos encerrar com a mesma equipe que estamos e não pretendemos fazer nenhuma mudança neste momento, com o Coronel Ruy Guedes que já estava atuando na nossa gestão como Secretário de Segurança e tem muito a contribuir neste mandato também. A relação com o vice será a melhor possível, disse o socialista.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Coelho afirmou que além da saúde das pessoas, a situação econômica e de infraestrutura da cidade serão algumas de suas prioridades na próxima gestão.

São mais quatro anos de desafios. A prioridade neste momento é a pandemia, precisamos olhar a saúde das pessoas, a saúde econômica da cidade e principalmente, no próximo ano, ter empatia pelas pessoas que vão precisar de uma mão estendida do poder público, de obras estruturantes nos bairros mais carentes e mobilidade urbana, disse o prefeito reeleito.

Victor não saiu para comemorações nas ruas da cidade, mas em seu comitê de campanha, na Avenida Beira Rio, apoiadores comemoraram a vitória. Algumas pessoas estavam sem máscara e o distanciamento social não foi respeitado.

Victor Coelho disputou sua primeira eleição em 2016 e venceu, na ocasião, ao lado de Jonas Nogueira, com 59% dos votos. Os dois, depois, romperam e disputaram um contra o outro desta vez. O prefeito levou a melhor.

AVALIAÇÃO POSITIVA

O segundo candidato mais votado em Cachoeiro de Itapemirim, Diego Libardi (DEM), recebeu 17,71% dos votos válidos computados pela Justiça Eleitoral. Advogado, o candidato disputou pela primeira vez uma eleição. Apesar de não ter sido eleito, o democrata recebeu o resultado como positivo.

Comecei a campanha como o mais desconhecido dos candidatos. Mostramos que tínhamos uma candidatura viável desde o início e vimos como foi expressivo o resultado. É a construção de uma nova liderança na cidade. Tenho orgulho pelos 17 mil votos, achei fantástico para um candidato que nunca foi político e se apresenta num cenário de pandemia. Avalio positivamente a candidatura, disse.