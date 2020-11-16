PSDB confirma apoio a Pazolini no 2° turno em Vitória

PSDB fecha aliança com Pazolini no 2º turno em Vitória Crédito: Fonte

Neuzinha de Oliveira, Vandinho Leite e César Colnago. PSDB confirmou apoio a Lorenzo Pazolini (Republicanos) no 2º turno em Vitória. Aliança foi sacramentada na noite desta segunda-feira por

Na Câmara Municipal desde 2001, a vereadora Neuzinha foi candidata a prefeita de Vitória. Chegou em 6º lugar, com 4,61% dos votos válidos (em números absolutos, 7.897). Ela também preside a Executiva do PSDB em Vitória. O deputado estadual Vandinho Leite é o presidente estadual do partido e grande aliado de Pazolini na Assembleia num polo de oposição ao governo Casagrande (PSB), enquanto o ex-vice-governador César Colnago é o vice-presidente estadual dos tucanos.

Segue a nota enviada à coluna pela Executiva Municipal: