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Eleições 2020

PSDB confirma apoio a Pazolini no 2° turno em Vitória

Aliança foi sacramentada na noite desta segunda-feira (16) por Neuzinha de Oliveira, César Colnago e Vandinho Leite

Públicado em 

16 nov 2020 às 20:10
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

PSDB fecha aliança com Pazolini no 2º turno em Vitória
PSDB fecha aliança com Pazolini no 2º turno em Vitória Crédito: Fonte
PSDB confirmou apoio a Lorenzo Pazolini (Republicanos) no 2º turno em Vitória. Aliança foi sacramentada na noite desta segunda-feira por Neuzinha de OliveiraVandinho Leite e César Colnago
Na Câmara Municipal desde 2001, a vereadora Neuzinha foi candidata a prefeita de Vitória. Chegou em 6º lugar, com 4,61% dos votos válidos (em números absolutos, 7.897). Ela também preside a Executiva do PSDB em Vitória. O deputado estadual Vandinho Leite é o presidente estadual do partido e grande aliado de Pazolini na Assembleia num polo de oposição ao governo Casagrande (PSB), enquanto o ex-vice-governador César Colnago é o vice-presidente estadual dos tucanos.   
Segue a nota enviada à coluna pela Executiva Municipal: 
O PSDB firma aliança com o Republicanos para o segundo turno das Eleições 2020 na capital do Espírito Santo, com coerência e manutenção dos princípios e diretrizes que nortearam a campanha no primeiro turno, com base nas metas relacionadas no Plano de Governo apresentado por Neuzinha, com foco na cidade das oportunidades, pluralidade e inteligência, tal como para continuidade do projeto de recuperação do dinamismo de Vitória. 

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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