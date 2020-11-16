Veja os prefeitos eleitos para comandar cidades do ES a partir de 2021

mapa das eleições 2020 no Espírito Santo já está quase todo definido . Dos 78 municípios capixabas, 73 já têm prefeitos eleitos que vão tomar posse em 2021. Os candidatos das 73 cidades foram escolhidos por mais de 1,1 milhão de eleitores na votação deste domingo (16).

O resultado da vitória era para ser em 74 cidades, mas um dos municípios, Boa Esperança, está com a eleição indefinida (sub judice). Apesar de um candidato ter conquistado votos suficientes para se eleger, a posse dele só será garantida após decisão final na Justiça Eleitoral.

O novo gestor do Executivo de Dores do Rio Preto foi o primeiro em todo o Estado a ter os votos apurados. O resultado com a vitória de José de Carvalho Neto, o Ninho, foi divulgado 58 minutos após o início da análise das urnas.

O segundo candidato eleito revelado foi o que vai assumir a Prefeitura de Bom Jesus do Norte, Toninho Gualhano, escolhido por 2.284 eleitores.

No Estado. apenas em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória haverá segundo turno, marcado para o dia 29 de novembro.

Outro fato que chama a atenção na eleição municipal deste ano é que entre as candidaturas vencedoras, apenas uma mulher conseguiu conquistar a vaga numa prefeitura do Estado.

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda mostram que a maior parte dos candidatos vitoriosos pertence ao PSB, que ganhou em 13 cidades; seguido pelo Republicanos e Cidadania, ambos com 9 municípios cada um.