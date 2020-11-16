Candidatos iniciam nova fase pela disputa de votos na Grande Vitória

Prefeituras 2º turno Crédito: Ricardo Medeiros/Carlos Alberto Silva/arte Geraldo Neto

Vila Velha, Serra e Os quatro municípios da Grande Vitória decidiram levar para o 2º turno a decisão sobre quem serão os próximos prefeitos. Com mais de 200 mil eleitores e como nenhum candidato ultrapassou os 50% dos votos, os resultados das urnas em Vitória Cariacica surpreenderam candidatos e eleitores, com disputas acirradas, alguns nomes que não eram cotados para o 2º turno virando o jogo na reta final, e outros, que indicavam ter maior potencial, terem registrado um resultado inferior ao projetado.

O processo eleitoral deste ano foi cercado por fatores inéditos, em maior ou menor grau. O adiamento das eleições para novembro por conta do coronavírus e as restrições na campanha de rua, muitas vezes ignoradas pelos candidatos, reforçaram a dose de incerteza sobre o comportamento do eleitorado. Além disso, o fim das coligações para vereadores e o número recorde de candidatos a prefeito em cada cidade afetaram o resultado do pleito.

No Espírito Santo, outros 74 municípios já elegeram os chefes do Executivo Municipal neste domingo (15). Também já foram conhecidos todos os vereadores eleitos para as Câmaras Municipais.

Delegado Pazolini e João Coser vão se enfrentar pela vaga na Prefeitura de Vitória Crédito: Facebook dos candidatos/Arte Geraldo Neto

O embate foi acirrado entre o segundo e o terceiro colocado, Fabrício Gandini (Cidadania) , que teve 21,12%, 1.201 votos a menos. Gandini era apoiado pelo prefeito, Luciano Rezende (Cidadania).

Na cidade canela-verde o resultado das urnas surpreendeu, com Arnaldinho Borgo (Podemos) como o candidato mais votado, batendo o prefeito Max Filho (PSDB) , que tenta a reeleição. O vereador de Vila Velha teve 36% e o prefeito, 22,91%. O ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) teve sua terceira derrota consecutiva, na tentativa de voltar ao Executivo Municipal, com 19,31% dos votos.

Arnaldinho Borgo e Max Filho disputam o comando de Vila Velha Crédito: Facebook do candidato/Arte Geraldo Neto

Ele conseguiu ultrapassar Vandinho Leite (PSDB), que durante a campanha era o segundo colocado nas intenções de voto, e acabou como terceiro, com 16,87%.

Sergio Vidigal e Fabio Duarte se enfrentam no dia 29 de novembro Crédito: Facebook dos candidatos/Arte Geraldo Neto

Euclério Sampaio e Célia Tavares disputam em Cariacica Crédito: Facebook dos candidatos/Arte Geraldo Neto

Uma incógnita que pairava sobre as eleições de 2020 era quanto ao índice de abstenção, devido à pandemia e o possível receio ou impossibilidade de uma parcela de pessoas sair de casa para votar. As ausências esse ano no Espírito Santo variaram entre 25% e 26%, enquanto em 2016 o índice foi 17,5%.

PRÓXIMA ETAPA

Outra novidade das eleições de 2020 é um intervalo menor entre o 1º e o 2º turno, de apenas duas semanas. Nos outros pleitos, sempre eram três semanas.

A corrida por votos pelos candidatos para a disputa do 2º turno já começa nesta segunda (16), pois 24 horas depois do fim da votação, a partir das 17 horas, eles já estão autorizados a fazer campanha, com distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata e material sonoro.

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A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao segundo turno, para a Capital e para Vila Velha, retorna na próxima sexta-feira (20) e vai até o dia 27 de novembro.

Agora, o desafio dos candidatos começa em tentar herdar apoios, e consequentemente votos, dos concorrentes derrotados no primeiro turno, em especial aqueles terceiros colocados que tiveram votação expressiva.