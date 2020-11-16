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Eleições 2020

Coser afirma que segundo turno em Vitória será espaço para debates

Ex-prefeito de Vitória diz que na nova etapa será possível ter mais análise das propostas. Ele promete avaliar projetos dos adversários que possam ser incorporados ao seu governo, caso ganhe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 01:25

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 01:25

João Coser e Jackeline Rocha, sua vice, comemoram participação do ex-prefeito na disputa no segundo turno
João Coser e Jackeline Rocha, sua vice, comemoram participação do ex-prefeito na disputa no segundo turno Crédito: Caroline Freitas
Com 37.373 votos (o equivalente a 21,82% dos votos válidos), o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT) comemorou sua ida para o segundo turno das eleições municipais de 2020, em que vai enfrentar Lorenzo Pazolini (Republicanos), no próximo dia 29.
Empolgado, Coser disse que agora prepara nova estratégia e pretende, inclusive, incorporar às suas pautas parte dos projetos dos candidatos já desclassificados.
"No primeiro turno, houve muito pouco espaço para debate realmente. Com tantos candidatos, era um cenário muito diferente do que vamos enfrentar agora. Mas estou confiante. A cidade já me escolheu no passado e pode escolher de novo."
Em seu escritório no bairro Jabour, o petista festejou o avanço sobre Fabrício Gandini (Cidadania). Na última pesquisa do Ibope, divulgada neste sábado (14) por A Gazeta, Coser, Gandini e Pazolini apareciam empatados tecnicamente.
A contagem final dos votos foi divulgada poucos minutos antes das 23h. Talvez por isso o número de apoiadores reunidos em frente ao comitê do candidato tenha sido reduzido. Entre 20 e 30 pessoas marcaram presença para parabenizar o candidato na noite deste domingo (15).

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Segundo o candidato, não há planos de grandes obras, mas principalmente projetos voltados à população em situação de vulnerabilidade.
"Já tenho em mente que, se eleito, 2021 será desafiador em função da pandemia. Vamos precisar de um grande programa de proteção social, pensando na segurança alimentar das famílias, e temos algumas ideias envolvendo restaurantes populares, entre outros. Pensamos ainda em criar um banco comunitário para financiar os pequenos negócios. Uma parte das nossas empresas está com o futuro comprometido. A ideia é que possamos cuidar das pessoas e cuidar da economia, mantendo as empresas de pé para gerarem emprego e renda."

CONFIRA A ENTREVISTA COM O CANDIDATO

Como avalia essa ida para o segundo turno?
Primeiro agradecer a todas as pessoas que confiaram em mim, votaram. Segundo, agradecer a Deus porque é uma obra que contou muito com minha fé, minha esperança. Fui prefeito da cidade por duas vezes e sei o quanto é desafiador governar uma cidade. Então acho que essa ideia do chamado da rua, o Volta, João foi fruto de uma motivação de pessoas, lideranças comunitárias, empresariais, culturais, diversos setores, e que acabaram contribuindo para a formulação de um plano de governo, com muita integração, muita participação. E Deus nos deu a oportunidade de ir para a rua fazer essa campanha que, ao meu ver, foi muito positiva.
Pretende tentar conseguir apoio dos candidatos que não passaram para essa fase?
No modelo atual, o primeiro turno é uma eleição difícil porque com tantos candidatos você não consegue fazer debates, não tem confronto de programas, de ideias, e agora vamos ter oportunidade de apresentar um programa de governo mais detalhado. Eu vou trabalhar muito para ouvir as lideranças do Estado. Todas as lideranças mais importantes. E também ouvir os partidos e os candidatos que não passaram para o segundo turno. A minha intenção é incorporar na candidatura muitos agenciadores políticos, também vereadores eleitos, que são importantes para esse projeto. E tenho certeza que vamos fazer um debate muito saudável, pensando no futuro e no desenvolvimento da cidade de Vitória.
E se for eleito? Quais os planos?
Num momento de pandemia, se eleito, 2021 vai ser desafiador. Um grande programa de proteção social, pensando na segurança alimentar das famílias: banco de alimentos, restaurantes populares, cozinhas comunitárias. Também estamos idealizando e vamos criar um banco comunitário, do município de Vitória, para financiar os pequenos negócios. Uma parte das nossas empresas está com o futuro comprometido. Então a ideia é que a gente consiga cuidar das pessoas e da economia, da micro e pequena economia, para manter os negócios de pé, gerar emprego e renda, e trabalhar no processo de formação e recuperação de algumas coisas que foram deixadas de lado nesses últimos anos.
Como eu já fui prefeito, eu tenho noção do que é importante. Mas tem muitas coisas nas diversas áreas. Na saúde, por exemplo, temos que equipar o centro de especialidades médicas, melhorar atendimento nas unidades de saúde, um centro de especialidades médicas para mulheres. O nosso programa trata de quase tudo. O que tem de novo é que vamos incorporar algumas propostas que ouvimos, achamos interessantes em candidaturas que não foram vitoriosas. Isso tudo vamos fazer a partir de amanhã (hoje), pensando num programa de crescimento mais robusto para a cidade.

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