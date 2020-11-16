Eleições 2020: veja quem são os vereadores eleitos em Vitória

A Câmara Municipal de Vitória terá uma nova formação a partir de 2021. Confira abaixo a relação dos candidatos a vereador eleitos, partido e número de votos. Os dados são da Justiça Eleitoral.
Já para a prefeitura, os candidatos Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) vão decidir no segundo turno. Os dois agora vão para o confronto direto, marcado para o próximo dia 29.
Veja quem são os vereadores eleitos em Vitória:
- Denninho Silva (Cidadania) 7.213 votos
- Camila Valadão (Psol) 5.625 votos
- Davi Esmael (PSD) 3.408 votos
- Luiz Emanuel (Cidadania) 3.105 votos
- Delegado Piquet (Republicanos) 2.364 votos
- Mauricio Leite (Cidadania) 2.247 votos
- Karla Coser (PT) 1.961 votos
- Luiz Paulo Amorim (PV) - 1.952 votos
- Anderson Goggi (PTB) 1.736 votos
- André Brandino (PSC) 1.693 votos
- Duda Brasil (PSC) 1.567 votos
- Gilvan Patriota (Patriota) 1.560 votos
- Dalto Neves (PDT) 1.300 votos
- Armandinho Fontoura (Podemos) 1.264 votos
- Aloísio Varejão (PSB) 1.239 votos
RENOVAÇÃO
A Câmara da Capital terá 10 novos vereadores, o que representa uma renovação de 66%.
- São eles:
- Camila Valadão (PSOL)
- Delegado Piquet (Republicanos)
- Maurício Leite (Cidadania)
- Karla Coser (PT)
- Anderson Goggi (PTB)
- André Brandino (PSC)
- Duda Brasil (PSL)
- Gilvan Patriota (Patriota)
- Armandinho Fontoura (PODE)
- Aloisio Varejão (PSB)
- São eles:
- Dalto Neves (PDT)
- Davi Esmael (PSD)
- Denninho Silva (Cidadania)
- Luiz Emanuel (Cidadania)
- Luiz Paulo Amorim (PV)
Quatro parlamentares não retornam por terem optado por outra disputa, na qual não foram bem sucedidos. É o caso de Neuzinha de Oliveira (PSDB) e Mazinho dos Anjos (PSD), que disputaram o cargo majoritário, tentando se eleger para comandar a Prefeitura de Vitória; e Nathan Medeiros (PSL), que concorria a vice-prefeito na chapa de Fabricio Gandini (Cidadania). Os três não foram eleitos.
Já Max da Mata (Avante) não tentou a reeleição e coordenou a campanha de Gandini à Prefeitura de Vitória. Os quatro não retornam à Câmara em 2021.