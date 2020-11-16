Eleições 2020: veja quem são os vereadores eleitos em Vitória

Câmara de Vitória tem 15 vereadores Crédito: CMV

vereador eleitos, partido e número de votos. Os dados são da Justiça Eleitoral. A Câmara Municipal de Vitória terá uma nova formação a partir de 2021. Confira abaixo a relação dos candidatos aeleitos, partido e número de votos. Os dados são da Justiça Eleitoral.

Veja quem são os vereadores eleitos em Vitória:

Denninho Silva (Cidadania) 7.213 votos

(Cidadania) 7.213 votos Camila Valadão (Psol) 5.625 votos

(Psol) 5.625 votos Davi Esmael (PSD) 3.408 votos



Luiz Emanuel ( Cidadania) 3.105 votos

Cidadania) 3.105 votos Delegado Piquet (Republicanos) 2.364 votos

(Republicanos) 2.364 votos Mauricio Leite (Cidadania) 2.247 votos

(Cidadania) 2.247 votos Karla Coser (PT) 1.961 votos

(PT) 1.961 votos Luiz Paulo Amorim (PV) - 1.952 votos

(PV) - 1.952 votos Anderson Goggi ( PTB) 1.736 votos

PTB) 1.736 votos André Brandino (PSC) 1.693 votos

(PSC) 1.693 votos Duda Brasil (PSC) 1.567 votos

(PSC) 1.567 votos Gilvan Patriota (Patriota) 1.560 votos

(Patriota) 1.560 votos Dalto Neves (PDT) 1.300 votos

(PDT) 1.300 votos Armandinho Fontoura (Podemos) 1.264 votos

(Podemos) 1.264 votos Aloísio Varejão (PSB) 1.239 votos

RENOVAÇÃO

A Câmara da Capital terá 10 novos vereadores, o que representa uma renovação de 66%.

São eles:

Camila Valadão (PSOL)

Delegado Piquet (Republicanos)

Maurício Leite (Cidadania)

Karla Coser (PT)

Anderson Goggi (PTB)

André Brandino (PSC)

Duda Brasil (PSL)

Gilvan Patriota (Patriota)

Armandinho Fontoura (PODE)

Aloisio Varejão (PSB)

Dos atuais 15 parlamentares da cidade, 11 tentaram a reeleição, mas apenas cinco vão permanecer na Casa na próxima legislatura.

São eles:



Dalto Neves (PDT)

Davi Esmael (PSD)

Denninho Silva (Cidadania)

Luiz Emanuel (Cidadania)

Luiz Paulo Amorim (PV)

Quatro parlamentares não retornam por terem optado por outra disputa, na qual não foram bem sucedidos. É o caso de Neuzinha de Oliveira (PSDB) e Mazinho dos Anjos (PSD), que disputaram o cargo majoritário, tentando se eleger para comandar a Prefeitura de Vitória; e Nathan Medeiros (PSL), que concorria a vice-prefeito na chapa de Fabricio Gandini (Cidadania). Os três não foram eleitos.