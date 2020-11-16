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Eleições 2020: veja quem são os vereadores eleitos em Vitória

Câmara da Capital do Espírito Santo vai contar com vários novos nomes a partir de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 00:22

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 00:22

Câmara de Vitória: dinheiro falta, dinheiro sobra?
Câmara de Vitória tem 15 vereadores Crédito: CMV
A Câmara Municipal de Vitória terá uma nova formação a partir de 2021. Confira abaixo a relação dos candidatos a vereador eleitos, partido e número de votos. Os dados são da Justiça Eleitoral. 
Já para a prefeitura, os candidatos Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) vão decidir no segundo turno. Os dois agora vão para o confronto direto, marcado para o próximo dia 29.

Veja quem são os vereadores eleitos em Vitória:

  • Denninho Silva (Cidadania) 7.213 votos
  • Camila Valadão (Psol) 5.625 votos
  • Davi Esmael (PSD) 3.408 votos
  • Luiz Emanuel (Cidadania) 3.105 votos
  • Delegado Piquet (Republicanos) 2.364 votos
  • Mauricio Leite (Cidadania) 2.247 votos
  • Karla Coser (PT) 1.961 votos
  • Luiz Paulo Amorim (PV) - 1.952 votos
  • Anderson Goggi (PTB) 1.736 votos
  • André Brandino (PSC) 1.693 votos
  • Duda Brasil (PSC) 1.567 votos
  • Gilvan Patriota (Patriota) 1.560 votos
  • Dalto Neves (PDT) 1.300 votos
  • Armandinho Fontoura (Podemos) 1.264 votos
  • Aloísio Varejão (PSB) 1.239 votos

RENOVAÇÃO

A Câmara da Capital terá 10 novos vereadores, o que representa uma renovação de 66%.  
  • São eles:
  • Camila Valadão (PSOL)
  • Delegado Piquet (Republicanos)
  • Maurício Leite (Cidadania)
  • Karla Coser (PT)
  • Anderson Goggi (PTB)
  • André Brandino (PSC)
  • Duda Brasil (PSL)
  • Gilvan Patriota (Patriota)
  • Armandinho Fontoura (PODE)
  • Aloisio Varejão (PSB)
Dos atuais 15 parlamentares da cidade, 11 tentaram a reeleição, mas apenas cinco vão permanecer na Casa na próxima legislatura.
  • São eles:
  • Dalto Neves (PDT)
  • Davi Esmael (PSD)
  • Denninho Silva (Cidadania)
  • Luiz Emanuel (Cidadania)
  • Luiz Paulo Amorim (PV)
Quatro parlamentares não retornam por terem optado por outra disputa, na qual não foram bem sucedidos. É o caso de Neuzinha de Oliveira (PSDB) e Mazinho dos Anjos (PSD), que disputaram o cargo majoritário, tentando se eleger para comandar a Prefeitura de Vitória; e Nathan Medeiros (PSL), que concorria a vice-prefeito na chapa de Fabricio Gandini (Cidadania). Os três não foram eleitos.
Já Max da Mata (Avante) não tentou a reeleição e coordenou a campanha de Gandini à Prefeitura de Vitória. Os quatro não retornam à Câmara em 2021.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

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