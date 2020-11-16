'As pessoas depositaram em nós a esperança da mudança', diz Pazolini

Lorenzo Pazolini (Republicanos) votou na Faculdade de Direito de Vitória Crédito: Nádia Prado

Pazolini, que tem um perfil de direita no espectro político, não foi para o comitê da campanha depois da votação, como havia sido informado pela assessoria, e se manifestou por nota após o encerramento da contagem de votos. No total, ele recebeu o apoio de 53.014 eleitores da Capital, contra 37.373 dados ao petista.

Recebemos o resultado das urnas com muita alegria e também com muita humildade. Muito obrigado a todos os eleitores que saíram de casa para votar e aos voluntários e profissionais que dedicaram o domingo à realização do pleito. Cumprimento também os candidatos que participaram da disputa nesse 1? turno. Uma nova eleição começa nesta segunda-feira. Estamos certos que as pessoas depositam em nós a esperança da mudança", diz um trecho da nota.

Em outro ponto da sua manifestação, Pazolini destaca que fez uma campanha propositiva, independente, trazendo uma nova proposta para a cidade, com o olhar voltado para as pessoas e para o futuro.