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Eleições 2020

'As pessoas depositaram em nós a esperança da mudança', diz Pazolini

Candidato à Prefeitura de Vitória, o deputado estadual pelo Republicanos saiu na frente na disputa, ao conquistar a maioria dos votos no primeiro turno

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 01:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 01:31
Lorenzo Pazolini (Republicanos) votou na Faculdade de Direito de Vitória
Lorenzo Pazolini (Republicanos) votou na Faculdade de Direito de Vitória Crédito: Nádia Prado
O deputado estadual Lorenzo Pazolini ( Republicanos) saiu na frente na disputa pela Prefeitura de Vitória no primeiro turno, ao conquistar 30,95%  dos votos válidos, e credita o bom desempenho a uma expectativa da população por mudança. No segundo turno, o Delegado Pazolini, como tem sido identificado na campanha, vai enfrentar o ex-prefeito João Coser (PT), que conquistou 21,82% dos votos. 
Pazolini, que tem um perfil de direita no espectro político, não foi para o comitê da campanha depois da votação, como havia sido informado pela assessoria, e se manifestou por nota após o encerramento da contagem de votos. No total, ele recebeu o apoio de 53.014 eleitores da Capital, contra 37.373 dados ao petista. 

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Recebemos o resultado das urnas com muita alegria e também com muita humildade. Muito obrigado a todos os eleitores que saíram de casa para votar e aos voluntários e profissionais que dedicaram o domingo à realização do pleito. Cumprimento também os candidatos que participaram da disputa nesse 1? turno. Uma nova eleição começa nesta segunda-feira. Estamos certos que as pessoas depositam em nós a esperança da mudança", diz um trecho da nota.
Em outro ponto da sua manifestação, Pazolini destaca que fez uma campanha propositiva, independente, trazendo uma nova proposta para a cidade, com o olhar voltado para as pessoas e para o futuro.

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"Dialogamos muito com a população e apresentamos nossos projetos de paz e igualdade. E assim vamos seguir, ouvindo e conversando com ainda mais entusiasmo, detalhando as nossas propostas e buscando apoio das pessoas que queiram o bem da cidade", conclui a nota. 

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