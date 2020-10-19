Delegado Pazolini: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

O candidato a prefeito de Vitória Delegado Pazolini (Republicanos) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do deputado estadual é a terceira da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 serão publicadas desta segunda-feira (19) até sexta-feira (23). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Lorenzo Pazolini está em seu primeiro mandato como deputado estadual, eleito em 2018 com 43.293 votos. Aos 38 anos de idade, o parlamentar é delegado de polícia desde 2007 e foi titular da Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente. Foi, também, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado (TCES).
Em 2018, foi eleito pelo PRP, partido que se fundiu ao Patriota. Em abril deste ano, Pazolini se filiou ao Republicanos, mesma legenda do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso. Veja o perfil completo do candidato aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.