Em Vitória, 14 candidatos disputam a prefeitura nas eleições 2020 Crédito: Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Pesquisa Ibope em Vitória: Pazolini , Gandini e Coser empatados a um dia da eleição

Pazolini é o candidato que mais cresceu em relação às últimas pesquisas eleitorais. Foram 14 pontos percentuais desde o dia 13 de outubro, quando a primeira amostragem do Ibope foi publicada . Ele aparecia com 13% dos votos válidos e, agora, tem 27%.

Coser oscilou dois pontos dentro da margem de erro, passando de 28% para 26% dos votos válidos. A oscilação de Gandini foi de um ponto percentual, de 27% para 26%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa aponta para a realização de um segundo turno na Capital, com nomes ainda indefinidos nesse confronto. O segundo turno pode acontecer em cidades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum candidato obtém mais de 50% dos votos na primeira votação. Saiba como funciona o voto para prefeito clicando aqui.

Nesta terceira rodada, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os indecisos e os votos brancos e nulos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no domingo (15). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Se a eleição para prefeito de Vitória fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - %)

Em Vitória, os últimos dias de campanha eleitoral foram marcados por uma série de ataques, protagonizados pelos candidatos Lorenzo Pazolini e Fabrício Gandini. O enfrentamento entre eles contou com acusações mútuas durante o horário eleitoral na TV e batalhas judiciais. Essa estratégia de desconstruir o adversário é comum quando há uma indefinição sobre o segundo turno.

Enquanto isso, Coser optou por resgatar o que fez em gestões passadas, quando foi prefeito. Ele passou ao largo da guerra travada por seus adversários.

O embates, contudo, parecem não ter sido tão favoráveis para Gandini. O candidato, que é apoiado pelo atual prefeito, Luciano Rezende (Cidadania) , viu o percentual de rejeição subir em relação à última pesquisa. Já as intenções de voto de seu rival, Pazolini, subiram.

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

No cenário estimulado, considerando os votos totais, Pazolini aparece com 25% das intenções, Coser com 24% e Gandini, com 23%.

O percentual é diferente dos votos válidos porque, nesse caso, o cálculo para se chegar ao percentual inclui brancos, nulos e indecisos.

Se a eleição para prefeito de Vitória fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - %)

Delegado Pazolini (Republicanos) 25%

(Republicanos) 25% João Coser (PT) 24%

(PT) 24% Gandini (Cidadania) 23%

(Cidadania) 23% Capitão Assumção (Patriota) 5%

(Patriota) 5% Sérgio Sá (PSB) 5%

(PSB) 5% Mazinho (PSD) 3%

(PSD) 3% Neuzinha (PSDB) 3%

(PSDB) 3% Coronel Nylton (Novo) 1%

(Novo) 1% Gilbertinho Campos (PSOL) 1%

(PSOL) 1% Halpher Luiggi (PL) 0%

(PL) 0% Namy Chequer (PCdoB) 0%

(PCdoB) 0% Raphael Furtado (PSTU) 0%

(PSTU) 0% Eron Domingos (PRTB) *

(PRTB) * Fabio Louzada (MDB) *

(MDB) * Branco ou nulo 5%

5% Não sabem ou preferem não opinar 4%

4% *Os candidatos que aparecem sem informação numérica, constavam no disco apresentado aos entrevistados, porém, não foram citados por nenhum entrevistado.

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.



REJEIÇÃO

Se Coser aparece bem posicionado nas intenções de voto, empatado com outros dois concorrentes, não é possível dizer o mesmo quando se considera a rejeição dos candidatos.

O petista tem a segunda maior rejeição: 35% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Ele só perde para Capitão Assumção (Patriota) , rejeitado por 37%.

Gandini ocupa o terceiro lugar, sendo o candidato que mais cresceu nesse quesito nada favorável. Ele apresenta 27% de rejeição, nove pontos percentuais a mais do que apresentado na primeira pesquisa Ibope, divulgada no dia 13 de outubro.

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Assumção e Coser são extremos opostos políticos e têm em suas candidaturas, seja por questão partidária ou ideológica, duas lideranças associadas: o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula.

Já Coser foi tímido quanto à exibição do partido e de Lula. A estrela e o vermelho, dois símbolos do PT, ficaram em segundo plano na campanha do petista para prefeito. Na propaganda eleitoral na TV, o ex-presidente apareceu apenas duas vezes, uma delas no dia do aniversário de Lula, por orientação do diretório nacional do partido.

Dentre estes candidatos a prefeito de Vitória, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?

Capitão Assumção (Patriota) 37%

(Patriota) 37% João Coser (PT) 35%

(PT) 35% Gandini (Cidadania) 27%

(Cidadania) 27% Neuzinha (PSDB) 22%

(PSDB) 22% Namy Chequer (PCdoB) 21%

(PCdoB) 21% Coronel Nylton (Novo) 18%

(Novo) 18% Delegado Pazolini (Republicanos) 18%

(Republicanos) 18% Mazinho (PSD) 15%

(PSD) 15% Halpher Luiggi (PL) 13%

(PL) 13% Sérgio Sá (PSB) 13%

(PSB) 13% Eron Domingos (PRTB) 12%

(PRTB) 12% Fabio Louzada (MDB) 12%

(MDB) 12% Raphael Furtado (PSTU) 12%

(PSTU) 12% Gilbertinho Campos (PSOL) 11%

(PSOL) 11% Poderia votar em todos 2%

2% Não sabem ou preferem não opinar 7%

7% Os entrevistados podem citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.

