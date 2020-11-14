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Eleições 2020

Pesquisa Ibope em Vitória: Pazolini, Gandini e Coser empatados a um dia da eleição

Pazolini aparece numericamente à frente na pesquisa eleitoral, com 27% dos votos válidos. Coser e Gandini estão com 26% cada um. Tecnicamente, eles estão empatados nas eleições municipais 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 18:58

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 18:58

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 em Vila Velha
Em Vitória, 14 candidatos disputam a prefeitura nas eleições 2020 Crédito: Arte Geraldo Neto
A um dia do primeiro turno das eleições municipais de 2020, a disputa pela Prefeitura de Vitória está empatada entre três candidatos. O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece numericamente à frente, com 27% das intenções de voto, considerando os votos válidos. Ele é seguido por Fabrício Gandini (Cidadania), com 26%, e por João Coser (PT), também com 26%. Esse é o resultado da terceira e última rodada de pesquisas Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (14).
Pesquisa Ibope em Vitória: Pazolini , Gandini e Coser empatados a um dia da eleição
Pazolini é o candidato que mais cresceu em relação às últimas pesquisas eleitorais. Foram 14 pontos percentuais desde o dia 13 de outubro, quando a primeira amostragem do Ibope foi publicada. Ele aparecia com 13% dos votos válidos e, agora, tem 27%.
Coser oscilou dois pontos dentro da margem de erro, passando de 28% para 26% dos votos válidos. A oscilação de Gandini foi de um ponto percentual, de 27% para 26%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.
A pesquisa aponta para a realização de um segundo turno na Capital, com nomes ainda indefinidos nesse confronto. O segundo turno pode acontecer em cidades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum candidato obtém mais de 50% dos votos na primeira votação. Saiba como funciona o voto para prefeito clicando aqui. 
Nesta terceira rodada, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os indecisos e os votos brancos e nulos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no domingo (15). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Se a eleição para prefeito de Vitória fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - %)
Em Vitória, os últimos dias de campanha eleitoral foram marcados por uma série de ataques, protagonizados pelos candidatos Lorenzo Pazolini e Fabrício Gandini. O enfrentamento entre eles contou com acusações mútuas durante o horário eleitoral na TV e batalhas judiciais. Essa estratégia de desconstruir o adversário é comum quando há uma indefinição sobre o segundo turno.
Enquanto isso, Coser optou por resgatar o que fez em gestões passadas, quando foi prefeito. Ele passou ao largo da guerra travada por seus adversários.
O embates, contudo, parecem não ter sido tão favoráveis para Gandini. O candidato, que é apoiado pelo atual prefeito, Luciano Rezende (Cidadania), viu o percentual de rejeição subir em relação à última pesquisa. Já as intenções de voto de seu rival, Pazolini, subiram.
Gandini e o vice, Nathan Medeiros (PSL), também foram diagnosticados com Covid-19 e tiveram que ficar longe das ruas por 10 dias durante a campanha. 

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INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

No cenário estimulado, considerando os votos totais, Pazolini aparece com 25% das intenções, Coser com 24% e Gandini, com 23%. 
O percentual é diferente dos votos válidos porque, nesse caso, o cálculo para se chegar ao percentual inclui brancos, nulos e indecisos.
Se a eleição para prefeito de Vitória fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - %)
  • Delegado Pazolini (Republicanos) 25%
  • João Coser (PT) 24%
  • Gandini (Cidadania) 23%
  • Capitão Assumção (Patriota) 5%
  • Sérgio Sá (PSB) 5%
  • Mazinho (PSD) 3%
  • Neuzinha (PSDB) 3%
  • Coronel Nylton (Novo) 1%
  • Gilbertinho Campos (PSOL) 1%
  • Halpher Luiggi (PL) 0%
  • Namy Chequer (PCdoB) 0%
  • Raphael Furtado (PSTU) 0%
  • Eron Domingos (PRTB) *
  • Fabio Louzada (MDB) *
  • Branco ou nulo 5%
  • Não sabem ou preferem não opinar 4%
  • *Os candidatos que aparecem sem informação numérica, constavam no disco apresentado aos entrevistados, porém, não foram citados por nenhum entrevistado.
    A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

REJEIÇÃO

Se Coser aparece bem posicionado nas intenções de voto, empatado com outros dois concorrentes, não é possível dizer o mesmo quando se considera a rejeição dos candidatos.
O petista tem a segunda maior rejeição: 35% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Ele só perde para Capitão Assumção (Patriota), rejeitado por 37%.
Gandini ocupa o terceiro lugar, sendo o candidato que mais cresceu nesse quesito nada favorável. Ele apresenta 27% de rejeição, nove pontos percentuais a mais do que apresentado na primeira pesquisa Ibope, divulgada no dia 13 de outubro. 

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Assumção e Coser são extremos opostos políticos e têm em suas candidaturas, seja por questão partidária ou ideológica, duas lideranças associadas: o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula.
No caso do capitão da reserva da PM, a figura de Bolsonaro foi frequentemente utilizada durante a campanha. Mas o presidente não o citou no "horário eleitoral gratuito" que fez por meio de transmissões ao vivo nas redes sociais.
Já Coser foi tímido quanto à exibição do partido e de Lula. A estrela e o vermelho, dois símbolos do PT, ficaram em segundo plano na campanha do petista para prefeito. Na propaganda eleitoral na TV, o ex-presidente apareceu apenas duas vezes, uma delas no dia do aniversário de Lula, por orientação do diretório nacional do partido.
A segunda aparição foi nesta reta final, quando o líder petista pediu votos para Coser na Capital. 
Dentre estes candidatos a prefeito de Vitória, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?
  • Capitão Assumção (Patriota) 37%
  • João Coser (PT) 35%
  • Gandini (Cidadania) 27%
  • Neuzinha (PSDB) 22%
  • Namy Chequer (PCdoB) 21%
  • Coronel Nylton (Novo) 18%
  • Delegado Pazolini (Republicanos) 18%
  • Mazinho (PSD) 15%
  • Halpher Luiggi (PL) 13%
  • Sérgio Sá (PSB) 13%
  • Eron Domingos (PRTB) 12%
  • Fabio Louzada (MDB) 12%
  • Raphael Furtado (PSTU) 12%
  • Gilbertinho Campos (PSOL) 11%
  • Poderia votar em todos 2%
  • Não sabem ou preferem não opinar 7%
  • Os entrevistados podem citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 12 e 13 de novembro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-09100/2020.

Especificações técnicas

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