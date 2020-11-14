Pesquisa Ibope em Vitória: Pazolini vence Gandini no 2º turno. Coser perde em todos os cenários

Na pesquisa Ibope para as eleições 2020 em Vitória, no 2º turno, Pazolini ganha em todos os cenários. Gandini bateria Coser, que perderia dos dois adversários Crédito: Arte Geraldo Neto

A definição do novo prefeito de Vitória deve ficar para o 2º turno, de acordo com pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (14). Três candidatos estão empatados tecnicamente a um dia da votação: Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem 27%, Fabrício Gandini (Cidadania) tem 26% e João Coser (PT), também 26%, considerando os votos válidos. Assim, a disputa na Capital não deve terminar neste domingo (15).

De acordo com o Ibope, seja enfrentando Coser ou Gandini no 2º turno, Pazolini venceria o pleito, em ambos os casos com uma vantagem de nove pontos percentuais. Já uma possível disputa entre Coser e Gandini, contudo, seria bastante acirrada, mas o petista seria derrotado, se as eleições fossem hoje. A diferença entre eles, de 2 pontos percentuais, está dentro do limite da margem de erro da pesquisa, de quatro pontos percentuais.

Conforme o Ibope, Coser e Gandini também estão entre os candidatos com os mais altos índices de rejeição entre os eleitores. Depois de Capitão Assumção (Patriota), com 37%, o petista manteve os 35% de rejeição, e Gandini aumentou a sua em seis pontos percentuais, chegando a 27%. Já Pazolini registrou um ponto percentual a menos, com 18% de rejeição.

O segundo turno acontece quando, em cidades com mais de 200 mil eleitores, um candidato não obtém mais de 50% dos votos válidos, o que não inclui votos nulos ou em branco. Em 2020, o segundo turno acontece no dia 29 de novembro. Para saber como funciona o voto para prefeito, assista ao vídeo.

SIMULAÇÕES NO SEGUNDO TURNO

A pesquisa Ibope apresentou aos entrevistados três cenários de votação em segundo turno. Nessas simulações foram considerados os três candidatos que apresentaram melhor desempenho nas intenções de voto. Confira como votariam os eleitores em cada uma das situações.

PAZOLINI x COSER

Em um cenário em que o deputado estadual e o ex-prefeito e se enfrentam, Pazolini levaria a melhor, com uma diferença de nove pontos percentuais nas intenções de voto. Ele, inclusive, ampliou a vantagem em relação à pesquisa anterior, de 3 de novembro , na qual venceria com três pontos percentuais a mais.

Se a eleição para prefeito de Vitória tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:

Pazolini veio em um movimento de crescimento nas pesquisas, desde o início da campanha, enquanto Gandini e Coser se mantiveram estáveis, oscilando dentro da margem de erro, desde o início da campanha. Ele pode ter se beneficiado pela queda registrada nas intenções de voto dos candidatos da direita, como Capitão Assumção (Patriota) e Neuzinha (PSDB), e também pela diminuição no índice de indecisos.

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João Coser (PT) passou a campanha longe do enfrentamento entre Gandini e Pazolini, evitando rebater os adversários e com a estratégia, sobretudo, de destacar seus feitos de quando foi prefeito, até 2012. A candidatura dele é uma grande aposta do PT nacional, já que Vitória é uma das poucas Capitais em que o partido tem chances reais de vencer as eleições.

PAZOLINI x GANDINI

Numa eventual disputa entre os dois deputados estaduais no segundo turno, o delegado do Republicanos também levaria a melhor. Ele aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Gandini tem 35%. Aqui, o percentual de brancos e nulos é maior, de 12%.

Pazolini reverteu o resultado da última pesquisa Ibope. No levantamento de 3 de novembro, Gandini ficava na frente, com 42%, e o delegado tinha 37%.

Já Pazolini entrou com ação na Justiça Eleitoral pedindo investigação na Prefeitura de Vitória e em empresas que prestaram serviço para o candidato do Cidadania, o que culminou com busca e apreensão nesses locais.

Com a estratégia de bater sistemática e regularmente na atual administração, apontando problemas da gestão, Pazolini pode ter atingido diretamente Gandini, candidato que se coloca como quem dará continuidade à atual gestão.

Se a eleição para prefeito de Vitória tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:

GANDINI x COSER

Ao enfrentar Coser, o candidato do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), Gandini, poderia vencer o pleito. Nesse cenário, o deputado estadual venceria com 40% dos votos, enquanto o petista teria 38%. No entanto, com a diferença de dois pontos percentuais, os dois estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro.

Se a eleição para prefeito de Vitória tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre: