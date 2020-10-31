José Carlos Gratz vira pivô da campanha a prefeito de Vitória

O senhor apoia algum candidato em Vitória?
Na Capital, o candidato Gandini fez uma referência direta ao sr., em sua propaganda eleitoral, mencionando a ameaça de um possível retorno à “Era Gratz”. Como o sr. avalia essa menção?
E é por isso também que o sr. está trabalhando contra o PT em Vitória?
Em grupos de Whatsapp, circula uma espécie de contra-ataque, por parte de simpatizantes de candidatos de direita, como Pazolini, em que se busca associar Gandini ao sr. pelo fato de ele já ter nomeado um assessor de gabinete chamado Jean Carlo Gratz Pedrini. Há alguma relação com o sr.?
No caso desse servidor comissionado, qual é o grau de parentesco?
Se Pazolini vencer a eleição a prefeito da Capital, o ex-deputado e ex-conselheiro do TCES Marcos Madureira pode herdar o mandato dele na Assembleia. Por associação de ideias, podemos inferir que foi essa a referência indireta que quis fazer Gandini ao falar em “volta da Era Gratz”. Madureira teve proeminência na política capixaba enquanto o sr. comandou a Assembleia. Como o sr. vê o possível retorno político dele? Existe alguma ligação com sua pessoa?
Mas como seu aliado também, não?
"Tentativa de associação com José Carlos Gratz é inverídica e sem fundamento"
Assessor de gabinete de Gandini na Assembleia, em cargo de livre nomeação, de fevereiro de 2019 a julho deste ano (segundo o Portal da Transparência da Casa), o próprio Jean Carlo Gratz Pedrini ofereceu seus esclarecimentos à coluna, por intermédio da assessoria de imprensa do candidato:
“Conheço Gandini há mais de 20 anos. Ele deu aula na escola bíblica dominical para a minha filha. Trabalhei com ele de 2018 até junho deste ano na Assembleia Legislativa, quando me desincompatibilizei para ser candidato a vereador em Aracruz. Tenho um histórico de militância social na cidade e já fui presidente do PPS (atual Cidadania). José Carlos Gratz é primo distante (de terceiro grau) da minha mãe. Nunca tive ligação política com ele, não tenho relacionamento ou convívio. Qualquer tentativa de fazer essa associação na disputa em Vitória é inverídica e sem fundamento. Não condiz com a verdade.”