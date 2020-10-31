José Carlos Gratz vira pivô da campanha a prefeito de Vitória

Primeiro que esse Gandini, eu não tinha nada contra ele, mas passei a ter. A partir de hoje, ele já tem uma pessoa que tem voto trabalhando contra ele. Então agora já tenho dois em Vitória para trabalhar contra. A partir de hoje já estou contra o Gandini. Ele é tão despreparado que fala de “Era Gratz”, e eu tenho dois deputados da minha era que estão lá, que se chamam Enivaldo dos Anjos e José Esmeraldo. E quem fez a emenda constitucional para a minha eleição à presidência foi Enivaldo, então ele foi o meu maior aliado. Em grande parte do período em que fui presidente, Madureira já não era deputado. Ele já estava no Tribunal de Contas do Estado.