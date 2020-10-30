Quinze candidatos a prefeito na Grande Vitória gastam mais do que arrecadam

Candidatos já arrecadaram recursos de campanha e contrataram despesas Crédito: Shutterstock

ERRAMOS: Quando esta matéria foi originalmente publicada, às 19h32 de 30/10/2020, o texto informava que o candidato a prefeito de Cariacica Dr. Helcio havia registrado R$ 994.452,09 em despesas na campanha eleitoral. A informação foi corrigida às 21h11 de 30/10/2020. O valor da despesa do candidato é, na verdade, R$ 104.549,15. Ele ainda gastou mais do que arrecadou, mas em uma proporção bem menor. Os R$ 994.452,09 correspondem ao limite de gastos da campanha na cidade e não ao que efetivamente foi gasto por ele.

Quinze dos 48 candidatos que disputam as prefeituras dos municípios da Grande Vitória nestas eleições declararam mais receitas que despesas, de acordo com dados informados à Justiça Eleitoral até quinta-feira (29) e disponíveis no sistema DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . No último dia 25 encerrou-se o prazo para a primeira parcial de prestação de contas das campanhas.

Os débitos dos candidatos vão de R$ 3,5 mil a R$ 919,7 mil. Há ainda outros cinco que informaram não ter tido despesa.

(Veja todos os valores no infográfico abaixo) Já os que gastaram mais do que receberam, em Vitória , são os candidatos a prefeito João Coser (PT), Mazinho (PSD), Neuzinha (PSDB), e Sérgio Sá (PSB).

Em Vila Velha , são Neucimar Fraga (PSD) e Hudson Leal (Republicanos). Na Serra, Bruno Lamas (PSB) e Luciana Malini (PP).

Em Cariacica, onde há mais casos, gastaram mais que arrecadaram os candidatos Saulo Andreon (PSB), Celso Andreon (PSD), Subtenente Assis (PTB), Euclério Sampaio (DEM), Célia Tavares (PT), Dr. Motta (DC), e Dr. Hélcio (PP).

QUEM MAIS GASTOU

O levantamento também mostra os candidatos que mais gastaram, independentemente de quanto arrecadaram. Mas o campeão de arrecadação é também o que tem a maior despesa. Lorenzo Pazolini (Republicanos), que disputa a Prefeitura de Vitória, já arrecadou R$ 1,26 milhão e contratou despesas de R$ 1,22 milhão, com R$ 36 mil ainda em caixa. Quase todo o recurso do candidato veio via doação de seu partido. É verba do fundo eleitoral.

A segunda maior arrecadação é de Gandini (Cidadania), com R$ 1,2 milhão. No entanto, até agora, a despesa do candidato está em R$ 700,7 mil. A maior parte do recurso (88,2%) também veio via partidos. Foram R$ 915 mil do partido do candidato, o Cidadania, e mais R$ 150 mil da direção estadual do PSL, sigla do vice na chapa, Nathan Medeiros.

Considerando todos os candidatos do Espírito Santo, 61% das receitas das campanhas até agora são de origem pública, vindo dos partidos pelos fundos eleitoral e partidário.

Pazolini frisou que, como a prestação de contas ainda é parcial, muitos registros ainda podem mudar. "Por enquanto, estou como o candidato que mais arrecadou e gastou, mas isso também é devido ao fato de que lanço todas as nossas receitas e despesas assim que elas ocorrem, como prevê o TSE. Há muitos candidatos que omitem isso e vão lançar os gastos só nos últimos dias de campanha", afirmou.

Os candidatos têm até 15 de novembro para fazer a declaração final de despesas e receitas. A lei autoriza que o candidato termine a campanha inadimplente, desde que o partido reconheça a dívida. Se isso não acontecer, o postulante ao cargo pode ser alvo de uma ação para a rejeição de suas contas, que pode torná-lo inelegível.

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