Pazolini é o candidato com mais recursos para fazer campanha no ES

O candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) em campanha eleitoral, em Vitória Crédito: Reprodução/Facebook

Candidato à Prefeitura de Vitória , o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) tem a campanha que mais arrecadou no Espírito Santo, com uma receita de R$ 1,145 milhão, de acordo com a primeira prestação de contas parcial registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados foram gerados no último dia 25, após um mês do início das campanhas.

A maior fatia dos recursos para a campanha de Pazolini foi repassada pelo partido Republicanos, vindo da direção nacional e da estadual pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o Fundo Eleitoral. Só por esta fonte foram repassados, ao todo, R$ 1,14 milhão. O candidato recebeu ainda R$ 5 mil de pessoas físicas.

Depois dele, os que mais arrecadaram foram o candidato a prefeito da Serra, Fábio Duarte (Rede), com R$ 754,4 mil, e a candidata a prefeita de Vitória, Neuzinha, com R$ 753 mil. (Veja no infográfico abaixo)

Considerando os recursos arrecadados por todos os candidatos a prefeito e a vereador no Espírito Santo até agora, as campanhas eleitorais no Estado receberam R$ 32,6 milhões, sendo que 61,07% desses recursos chegaram via partidos políticos, ou seja, trata-se de recursos públicos.

A segunda maior fonte de financiamento foram as doações de pessoas físicas, que representaram 19,06% e, depois, os recursos próprios dos candidatos, que foram 14,8%.

No PSB, os candidatos a prefeito de municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória ficaram com as maiores quantias. A maior foi para Sérgio Sá, candidato em Vitória, que ficou com R$ 550 mil do partido.

No Republicanos, Pazolini foi quem arrecadou o maior valor do partido, seguido por Hudson Leal, candidato em Vila Velha , que recebeu R$ 400 mil.

PT e o PSL, que são os partidos que recebem as maiores quantias na divisão do fundo eleitoral , nacionalmente, no Espírito Santo, por enquanto, estão na 8ª e 10ª posição entre as siglas que mais deram recursos a seus candidatos. Os critérios do fundo eleitoral consideram o número de deputados federais eleitos para a Câmara. Depois, cabe às cúpulas partidárias definir quem vai receber a verba pública e em que montante.

Criado pelo Congresso em 2017 como alternativa à proibição do financiamento eleitoral por empresas, o fundo é utilizado para custear as campanhas políticas pela segunda vez, e distribuirá R$ 2,035 bilhões nas eleições municipais deste ano.

RECURSOS PRÓPRIOS

Na análise sobre os recursos doados pelos candidatos a suas próprias campanhas, que somaram R$ 4,8 milhões no Espírito Santo, o valor médio foi de R$ 2.470,00. As doações vão de R$ 10 a R$ 152 mil, montante aplicado pelo deputado estadual Marcos Garcia (PV) em sua campanha para prefeito de Linhares

Garcia também foi o que registrou o maior valor em patrimônio declarado à Justiça Eleitoral. Os candidatos podem fazer gastos eleitorais do próprio bolso, limitados a 10% do teto de gasto do cargo em disputa.

Os recursos podem ser destinados às campanhas por cheque, transferência eletrônica, outros títulos de crédito e também em dinheiro vivo, seja em espécie, ou por depósito de dinheiro em espécie.

Uma outra possibilidade é a de "recursos estimados", que é o quando algum apoiador cede a utilização de algum bem móvel ou imóvel, ou mesmo presta serviços diretamente à campanha, e registra o valor dessa doação estimada em dinheiro. Esse valor estimado, porém, não pode ultrapassar R$ 40 mil.

As doações feitas em dinheiro em espécie aparecem nas prestações de contas de 49 candidatos do Espírito Santo e somam, até agora, R$ 181,9 mil. Os recursos foram repassados pela direção de partidos e por pessoas físicas.

O maior deles foi para a candidata a prefeita de Guarapari Fernanda Mazelli (Republicanos), que tem um registro de recebimento de R$ 50 mil da direção nacional do partido, em dinheiro. Depois dela, vem Emmanuel de Aquino (PDT), candidato a prefeito de Itarana, que recebeu R$ 20 mil, também do partido.