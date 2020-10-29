Max Filho (PSDB) e Fabrício Gandini (Cidadania) registraram os maiores valores e quantidade de doações feitas por pessoa física Crédito: Montagem/A Gazeta

Ele conseguiu R$ 158,8 mil de 62 doadores, segundo levantamento feito por A Gazeta com os dados da prestação de contas parcial apresentada pelos candidatos à Justiça Eleitoral até o último dia 25, disponíveis no repositório do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Your browser does not support the audio element. Os candidatos que mais receberam doações de pessoas físicas no ES

O segundo candidato com mais doações feitas por pessoas físicas é Fabrício Gandini (Cidadania), que disputa a Prefeitura de Vitória. Ele foi contemplado com R$ 127,5 mil no total, em doações feitas por 20 pessoas, até dia 25.

Entre elas, há tanto o repasse de recursos financeiros como também as doações em recursos estimáveis, que é quando o doador lança um valor de custo para a prestação de serviços próprios ou relativo à utilização de bens de sua propriedade. A conta não inclui autodoações, que é quando o candidato investe recursos próprios em sua campanha.

Por enquanto, mais de 3.414 pessoas já doaram para candidatos do Espírito Santo. A soma dessas doações é de R$ 6,22 milhões. É o segundo principal tipo de financiamento das campanhas, representando 19%. A principal receita das candidaturas, porém, ainda é proveniente dos partidos políticos, ou seja dos fundos eleitoral e partidário  o montante chega a R$ 19,9 milhões, e significa 61% do total.

Entre os 10 candidatos do Estado que receberam as maiores quantias em doações de pessoas físicas há dois candidatos a vereador: Luiz Emanuel Zouain e Denninho Silva, ambos do Cidadania, em Vitória. Os demais disputam o cargo de prefeito.

Ao todo, 1.654 candidatos do Estado já receberam alguma quantia por meio de doação de pessoas físicas. Os valores doados vão de R$ 12 a R$ 100 mil.

A doação por pessoas físicas é permitida por lei. O valor é limitado a 10% da renda bruta anual do doador, conforme declarado à Receita Federal, referente ao ano anterior ao da eleição, desta vez, portanto, o de 2019.

FINANCIAMENTO COLETIVO

Já as vaquinhas virtuais não atingem nem 1% do total dos recursos, mas sinalizam uma militância ativa. Nesse quesito, o partido que lidera é o Novo, com R$ 69,4 mil, seguido por PT e PSD, ambos com arrecadação de cerca de R$ 16 mil.

Os candidatos que mais arrecadaram desta forma foram os candidatos a prefeito em Vila Velha, Dalton Morais (Novo), que alcançou R$ 32.038,30, e em Vitória, Nylton Rodrigues (Novo), que já tem R$ 11.650,60.

O financiamento coletivo está sendo aplicado pela primeira vez nas eleições municipais. A modalidade foi regulamentada na reforma eleitoral de 2017, após a proibição do financiamento por empresas.

A doação pelo financiamento coletivo, também chamado "crowdfunding", só é possível por meio de empresas ou sites autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no qual o eleitor escolhe o candidato de sua preferência. O objetivo desta modalidade é promover maior participação e engajamento dos eleitores na campanha.