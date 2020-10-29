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Eleições 2020

Os candidatos que mais receberam doações de pessoas físicas no ES

Mais de 3.400 pessoas doaram para candidatos a prefeito e a vereador do Espírito Santo. Este tipo de financiamento é o segundo principal registrado pelas campanhas, depois dos repasses feitos por partidos políticos

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 16:34
Max Filho (PSDB) e Fabrício Gandini (Cidadania)
Max Filho (PSDB) e Fabrício Gandini (Cidadania) registraram os maiores valores e quantidade de doações feitas por pessoa física Crédito: Montagem/A Gazeta
Em uma eleição bancada principalmente com dinheiro público, via partidos, dois candidatos a prefeito nos municípios de Vila Velha e Vitória lideram a arrecadação de pessoas físicas no Espírito Santo. O candidato que mais conta com contribuições desse tipo é o prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), que tenta a reeleição.
Ele conseguiu R$ 158,8 mil de 62 doadores, segundo levantamento feito por A Gazeta com os dados da prestação de contas parcial apresentada pelos candidatos à Justiça Eleitoral até o último dia 25, disponíveis no repositório do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os candidatos que mais receberam doações de pessoas físicas no ES
O segundo candidato com mais doações feitas por pessoas físicas é Fabrício Gandini (Cidadania), que disputa a Prefeitura de Vitória. Ele  foi contemplado com R$ 127,5 mil  no total, em doações feitas por 20 pessoas, até dia 25.
Entre elas, há tanto o repasse de recursos financeiros como também as doações em recursos estimáveis, que é quando o doador lança um valor de custo para a prestação de serviços próprios ou relativo à utilização de bens de sua propriedade. A conta não inclui autodoações, que é quando o candidato investe recursos próprios em sua campanha. 
Por enquanto, mais de 3.414 pessoas já doaram para candidatos do Espírito Santo. A soma dessas doações é de R$ 6,22 milhões. É o segundo principal tipo de financiamento das campanhas, representando 19%. A principal receita das candidaturas, porém, ainda é proveniente dos partidos políticos, ou seja dos fundos eleitoral e partidário  o montante chega a R$ 19,9 milhões, e significa 61% do total.
Entre os 10 candidatos do Estado que receberam as maiores quantias em doações de pessoas físicas há dois candidatos a vereador: Luiz Emanuel Zouain e Denninho Silva, ambos do Cidadania, em Vitória. Os demais disputam o cargo de prefeito.
Ao todo, 1.654 candidatos do Estado já receberam alguma quantia por meio de doação de pessoas físicas. Os valores doados vão de R$ 12 a R$ 100 mil. 
A doação por pessoas físicas é permitida por lei. O valor é limitado a 10% da renda bruta anual do doador, conforme declarado à Receita Federal, referente ao ano anterior ao da eleição, desta vez, portanto, o de 2019.

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FINANCIAMENTO COLETIVO

Já as vaquinhas virtuais não atingem nem 1% do total dos recursos, mas sinalizam uma militância ativa. Nesse quesito, o partido que lidera é o Novo, com R$ 69,4 mil, seguido por PT e PSD, ambos com arrecadação de cerca de R$ 16 mil.
Os candidatos que mais arrecadaram desta forma foram os candidatos a prefeito em Vila Velha, Dalton Morais (Novo), que alcançou R$ 32.038,30, e em Vitória, Nylton Rodrigues (Novo), que já tem R$ 11.650,60.

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Maior doador a candidatos no ES é empresário que desembolsou R$ 100 mil

O financiamento coletivo está sendo aplicado pela primeira vez nas eleições municipais. A modalidade foi regulamentada na reforma eleitoral de 2017, após a proibição do financiamento por empresas.
Este ano as vaquinhas estavam liberadas para os então pré-candidatos desde 15 de maio, mas, devido à pandemia de Covid-19 e à crise econômica, não houve adesão antecipada e muitos partidos descartaram seu uso. 
A doação pelo financiamento coletivo, também chamado "crowdfunding", só é possível por meio de empresas ou sites autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no qual o eleitor escolhe o candidato de sua preferência. O objetivo desta modalidade é promover maior participação e engajamento dos eleitores na campanha.
O pagamento pode ser feito de diversas formas disponibilizadas, a depender da empresa: boleto bancário, cartão de crédito e transferência on-line, por exemplo.

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