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Leonel Ximenes

Partidos no ES já receberam R$ 22,6 milhões do fundo eleitoral

Esse montante daria, por exemplo, para comprar  579 carros populares ou construir 400 casas populares

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O PSB-ES foi o que mais recebeu: R$ 4,25 milhões
O PSB-ES foi o que mais recebeu: R$ 4,25 milhões Crédito: Reprodução da internet
Os diretórios dos 31 partidos políticos que disputam as eleições no Espírito Santo já receberam de suas direções nacionais um total R$ 22.663.364,40. Os recursos têm como origem o fundo eleitoral.
Esse montante daria, por exemplo, para comprar 579 carros populares; 400 casas populares; nove Ferraris de superluxo; 25,7 mil smartphones; e construir 12 UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento).
Os valores variam de R$ 92,7 mil a R$ 4,2 milhões. Mas há também 14 legendas que estão ainda com o cofrinho zerado. São elas: PDT; PSTU; PSC; PL; DEM; PRTB; PCO; PMN; PMB; PSOL; Patriota; PCdoB; Avante e Pros.

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Até agora, quem mais recebeu recurso da direção nacional foi o diretório estadual do PSB, com R$ 4.252.572,93 declarados. Na sequência estão: Rede (R$ 2.765.000); Republicanos (R$ 2.535.056,45); Podemos (R$ 2,5 milhões); MDB (R$ 2.194.017,23); Progressistas (R$ 1.601.990,62); Cidadania (R$ 1.404.329,20); PT (R$ 1.404.251,00); PSD (R$ 1,4 milhão).
Abaixo da casa do milhão há Solidariedade (R$ 800 mil); PSL (R$ 700 mil); PV (R$ 571.997,60); PTB (R$ 234.806,95); PSDB (R$ 106.600,00); PTC (R$ 100 mil); DC (R$ 92.742,42). O partido Novo não recebe fundo eleitoral.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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